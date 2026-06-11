Cae alias Samir, el terror de las extorsiones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Santa Marta

El Ejército Nacional junto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación dieron a conocer que lograron la captura de alias Samir, un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidos como los Pachenca, quien es señalado como el terror de las extorsiones en el Magdalena.

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De acuerdo con las autoridades, este sujeto integraría el grupo dedicado al crimen focalizado en el departamento del Magdalena y además realizaba videos amenazantes contra comerciantes y las personas que se negaban a sus exigencias económicas.

Armas decomisadas en la operación militar. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Alias Samir presuntamente coordinaba, articulaba y dinamizaba actividades ilícitas estratégicas para la organización. Con su captura se logra impactar el mando y control de la estructura criminal, limitando la planeación de nuevos delitos, golpear las economías ilícitas del narcotráfico al desarticular sus procesos logísticos y de comercialización”, explicó la institución militar.

Asimismo, indicaron que buscan poder “debilitar las finanzas criminales derivadas de la extorsión en Santa Marta y frenar el reclutamiento y la expansión del grupo en la región, fortaleciendo la seguridad y la confianza ciudadana”.

Las autoridades señalaron que incautaron tres fusiles traumáticos modificados, un fusil tipo carabina, un arma larga de precisión, una pistola semiautomática, 4 proveedores y una granada. Además, 4 miras ópticas y 4 dispositivos ópticos.

Igualmente, 4 dispositivos electrónicos de almacenamiento (aparentes discos duros externos), tabletas electrónicas, teléfonos celulares, material de intendencia, básculas digitales, varias dosis de estupefacientes, placas de motocicleta y dinero en efectivo.

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Elementos decomisados. Foto: Suministrado a SEMANA

El material incautado y el capturado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

“El Gaula Militar ratifica su compromiso inquebrantable en la lucha contra el secuestro y la extorsión, e invita a la población civil a romper el silencio y denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea Nacional 147″, finalizó el Ejército.