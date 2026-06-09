Asesinan a alias la Mona, excompañera sentimental de alias Castor, en Puerto Colombia

Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida con el alias de la Mona, señalada en el pasado por las autoridades por sus presuntos nexos con la estructura criminal Los Costeños, fue asesinada a bala en las últimas horas en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. La mujer era reconocida además por haber sostenido una relación sentimental con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, considerado uno de los máximos cabecillas de esa organización delincuencial.

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Según la información preliminar, el crimen ocurrió en un conjunto residencial ubicado en el corredor entre el corregimiento de La Playa y el sector de Villa Campestre. La víctima se encontraba en la zona de parqueaderos cuando fue abordada por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades, causándole la muerte.

Tras el ataque, unidades de la Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios que permitan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.

Las autoridades manejan varias líneas investigativas, entre ellas una posible relación con disputas internas y enfrentamientos entre estructuras criminales que mantienen influencia en distintos sectores del departamento del Atlántico.

El nombre de Vera Duarte se hizo conocido públicamente en febrero de 2023, cuando fue capturada durante un operativo adelantado por el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional en el norte de Barranquilla. En ese momento, la Fiscalía la vinculó a una investigación por presuntamente financiar actividades de Los Costeños y participar en casos relacionados con extorsiones y conflictos por la posesión de tierras.

Por esos hechos, el ente acusador le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, financiación de grupos armados ilegales, extorsión agravada y perturbación de la posesión sobre bienes inmuebles. No obstante, posteriormente recuperó la libertad luego de que un juez determinara que no existían suficientes argumentos para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque continuó vinculada al proceso judicial.