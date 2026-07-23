Lo que se sabe de la muerte de una mujer por un procedimiento estético en el norte de Barranquilla

Este miércoles, 22 de julio, en el norte de Barranquilla, una mujer murió en medio de un procedimiento estético que le estaban realizando. Se trata de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 31 años, a quien le habría dado un paro cardiorrespiratorio cuando estaban en pleno quirófano practicándole una lipoescultura.

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El sitio donde murió la mujer se encuentra situado en la calle 81, entre las carreras 46 y 47, al norte de la capital del Atlántico. “Indagación preliminar señala que la mujer llevaba 4 meses preparándose para la cirugía y había reducido su peso de 100 a 69 kilogramos para ese propósito”, explicaron desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones del caso que ha generado conmoción en Barranquilla. Por medio de las redes sociales, Luis Echeverría, hermano de Sara Milena Echeverría Alcendra, le dedicó unas sentidas palabras a su hermana.

“Hoy con lágrimas en los ojos me tocó abrazar a mi hermana sin vida sobre una camilla. Solo me queda darle gracias a Dios por regalarme una buena hermana, que aunque no éramos los más apegados, no tengo duda de lo mucho que la amaba”, dijo el hombre en la red social.

El hombre, conmovido, hizo un llamado a todas las personas para que puedan cuidar y amar a sus seres queridos. “Díganle a sus hermanas lo mucho que las quieren, porque hoy se lo dije a mi hermana, pero ella ya no me escuchaba. Me arrepiento de no haberte dicho en vida lo mucho que te amaba. Te recordaré todos los días de mi vida, hermana mayor; que Dios te reciba en su santo reino. TE AMARÉ TODA LA VIDA, SARA MILENA”, dijo.

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El cuerpo de la mujer fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla con el fin de establecer qué fue lo que le produjo la muerte a la mujer en medio de esta cirugía.