Cae presunto responsable de asesinar a bala a una niña de 2 años en Atlántico

Este miércoles 22 de julio se conoció que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, logró capturar al presunto responsable del asesinato de una menor de 2 años durante un ataque con arma de fuego en el municipio de Polonuevo, Atlántico.

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La noticia fue confirmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien rechazó una vez más este caso que hoy enluta al departamento. “La rápida reacción de la @PoliciAtlantico y la @FiscaliaCol permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley", dijo el mandatario.

El mandatario departamental sostuvo que, una vez conoció el caso, dio la orden de desplegar los recursos necesarios para que las autoridades judiciales pudieran dar, en el menor tiempo posible, con los responsables de este hecho.

“Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato, una niña inocente que fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país”, sostuvo Verano.

Operativos de la Policía en Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

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En medio de esta situación, el gobernador del Atlántico dijo que la Policía del Atlántico no cesará las investigaciones judiciales para seguir afectando a estas estructuras criminales que pretenden imponer el miedo en las comunidades de los diferentes municipios.

“Este resultado envía un mensaje claro: no vamos a escatimar un solo esfuerzo en la lucha contra el crimen. No nos vamos a dejar intimidar por los delincuentes. Seguiremos firmes, de frente, trabajando con contundencia y de manera articulada con la Fuerza Pública para proteger la vida de los atlanticenses y llevar ante la justicia a quienes pretendan sembrar el miedo y el dolor en nuestro departamento”, señaló.