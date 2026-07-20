Niña de dos años murió tras ataque indiscriminado en Atlántico: el agresor disparó desde la ventana

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque que acabó con la vida de una menor. De acuerdo con la información preliminar, el agresor se acercó a una de las ventanas del inmueble y, desde ese punto, abrió fuego de manera indiscriminada.

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En ese momento, varias personas se encontraban en el lugar. En medio del ataque, una niña de apenas dos años fue alcanzada por uno de los disparos, una herida que posteriormente le causó la muerte, ocurrida en Polonuevo, municipio ubicado en la parte nororiental del departamento del Atlántico.

Tras el ataque, la menor habría sido trasladada de urgencia a una clínica en Barranquilla, a donde ingresó con signos vitales, pero grave por la herida que sufrió en la cabeza. Pese a los esfuerzos del personal médico, la bebé falleció poco después. El hecho, ocurrido durante la noche de este domingo, 19 de julio.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido. Foto: Semana

Luego del crimen, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, rechazó lo ocurrido y aseguró que resulta inadmisible que los menores de edad se conviertan en víctimas de la violencia que enfrenta el municipio.

Además, afirmó que desde hace varios meses había alertado al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Atlántico y a otras autoridades sobre el aumento de la criminalidad en la población.

“Hoy, con el corazón profundamente arrugado por esta irreparable pérdida, reiteramos nuestro compromiso de seguir enfrentando a quienes pretenden sembrar el miedo entre nuestra gente”, señaló la autoridad a través de redes sociales.

Además, ante la gravedad de los hechos, convocó de “manera inmediata un Consejo Extraordinario de Seguridad, con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y las demás autoridades competentes, con el propósito de adoptar medidas urgentes, fortalecer las acciones operativas y avanzar en la identificación y captura de los responsables de este crimen”.

Las autoridades locales insistieron en que el asesinato de la menor no puede quedar en la impunidad e hicieron un llamado para que las investigaciones avancen con celeridad. Asimismo, exigieron que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia, de manera que respondan por este crimen con todo el peso de la ley.