Gobernación del Atlántico abre convocatoria del Subsidio de Transporte Universitario para el segundo semestre de 2026

La Gobernación del Atlántico abrió la convocatoria del Subsidio de Transporte Universitario para el segundo semestre de 2026, programa que contará con una inversión de 750 millones de pesos para contribuir a la permanencia de estudiantes de educación superior mediante un apoyo económico destinado a sus desplazamientos entre los municipios del departamento y las instituciones donde cursan sus estudios.

La convocatoria, liderada por la Gerencia de Capital Social, estará habilitada hasta el 30 de julio y cubrirá hasta el 40 % del valor del transporte de los estudiantes seleccionados. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, invitó a los jóvenes que cumplan los requisitos a postularse a través de los canales oficiales de la administración departamental.

“Seguimos invirtiendo en nuestros jóvenes porque creemos que ninguna persona debe abandonar sus estudios por falta de recursos para transportarse. Esta es una excelente herramienta para promover la permanencia universitaria y generar mayores oportunidades de desarrollo para el Atlántico”, manifestó el mandatario.

La gerente de Capital Social, Karina Llanos, indicó que con esta segunda cohorte la inversión anual del programa asciende a 1.500 millones de pesos y recordó que durante el primer semestre fueron beneficiados 1.552 estudiantes de los 22 municipios del departamento.

“Estamos tan satisfechos con los casos de estudiantes que han superado dificultades con este subsidio. Reiteramos que la convocatoria está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios que requieran movilidad intermunicipal para asistir a sus clases y cumplan con los requisitos definidos en el manual operativo del programa”, expresó la funcionaria.

Podrán postularse ciudadanos colombianos entre 14 y 28 años, residentes en municipios del Atlántico, excepto Barranquilla, bachilleres de instituciones del departamento, matriculados en programas de educación superior vinculados a Jóvenes para el Mundo, pertenecientes a los grupos A, B o C del Sisbén y a los estratos 1, 2 o 3. El programa también reservará cupos para víctimas, madres, población LGBTI, grupos étnicos y personas con discapacidad. Tras el cierre de inscripciones, la Gobernación verificará la información para definir el listado de beneficiarios.