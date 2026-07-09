Municipio de Funza, en Cundinamarca, ocupó el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional 2025

El municipio de Funza ocupó el primer lugar en los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) – FURAG 2025, medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para evaluar la capacidad de las entidades públicas de gestionar con eficiencia, transparencia y orientación a resultados.

La administración municipal obtuvo una calificación de 98,9 puntos, superior a la registrada en la vigencia anterior, cuando alcanzó 98,1. Con este resultado, lideró la clasificación nacional, seguida por la Alcaldía de Sabaneta (98,7), Bogotá D. C. (98,6), Fredonia (98,1) e Íquira y La Gloria, ambas con 97,9 puntos.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, señaló que el resultado corresponde al trabajo de la administración municipal. “Este resultado es el trabajo de todos los funcionarios y contratistas de nuestro municipio, que trabajamos con transparencia, amor y compromiso para que nuestros ciudadanos sientan un mejor municipio y se vea reflejado en obras, en atención humana y en servicios bien prestados”.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago. Foto: Alcaldía de Funza / API

De acuerdo con la administración, el desempeño institucional se refleja en aspectos como la planeación, la ejecución de los recursos públicos y la prestación de servicios, con efectos en la agilización de trámites, la atención a la ciudadanía, la inversión en sectores como infraestructura, educación, salud, cultura, deporte y seguridad, así como en la gestión de recursos provenientes del Gobierno Nacional y de organismos de cooperación.

En las siete dimensiones evaluadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Funza obtuvo 99,9 puntos en Talento Humano; 99,0 en Direccionamiento Estratégico y Planeación; 98,1 en Gestión con Valores para Resultados; 99,7 en Evaluación de Resultados; 99,4 en Información y Comunicación; 100,0 en Gestión del Conocimiento; y 99,8 en Control Interno.

Además, el municipio alcanzó 99,8 puntos en la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que mide aspectos relacionados con la transparencia, la gestión del riesgo, el seguimiento institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.