Funza se prepara para la XIV Carrera Atlética 10K; conozca los detalles

La Administración Municipal de Funza, en articulación con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (Cundeportes), anunció la realización de la XIV Carrera Atlética Funza 10K, programada para el domingo 26 de abril de 2026.

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La competencia reunirá a corredores de diferentes regiones del país, quienes participarán en un recorrido de 10 kilómetros, definido como la prueba principal del evento.

La organización informó que la carrera contará con categorías estructuradas por rangos de edad, niveles de rendimiento y condiciones diferenciales, en ramas masculina y femenina. Estas incluyen las categorías infantil, juvenil, abierta, élite, máster y veteranos, segmentadas por edades, así como una categoría para personas con discapacidad.

Cada una de las categorías tendrá recorridos establecidos conforme a criterios técnicos, con el objetivo de ordenar el desarrollo de la competencia.

Funza, Cundinamarca Foto: Alcaldía de Funza

La Carrera Atlética Funza 10K se enmarca en acciones institucionales orientadas a la promoción del deporte y la actividad física, así como al desarrollo de iniciativas de carácter comunitario.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción a través de la plataforma oficial https://www.liatlecun.com/funza10k. La organización recomendó efectuar el registro con anticipación debido a la capacidad limitada del evento.