La Catedral de Sal de Zipaquirá anunció cambio en sus horarios: así se implementará a partir de julio

La Catedral de Sal de Zipaquirá, reconocida como la Primera Maravilla de Colombia y uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina y el mundo, anunció un ajuste en su horario de atención al público que comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio.

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La medida responde al fortalecimiento de la experiencia turística y a la optimización de los servicios que ofrece este emblemático atractivo ubicado a 180 metros bajo tierra, una de las obras arquitectónicas y patrimoniales más representativas del país.

La Catedral de Sal de Zipaquirá alcanzó un récord histórico de más de 1.000 visitantes, la cifra más alta registrada desde su apertura al público en 1995, consolidándose como uno de los principales motores del turismo en Colombia y un referente internacional del turismo cultural, religioso y de naturaleza.

Además, recibe visitantes provenientes de más de 100 países, fortaleciendo el posicionamiento de Zipaquirá y Cundinamarca como destinos de talla mundial.

Foto: guillermo torres

Nuevo horario para visitantes en la Catedral de Sal de Zipaquirá

A partir del 1 de julio, la operación turística tendrá el siguiente horario:

• Ingreso y atención al público: todos los días de 9:00 a.m. a 4:40 p.m.

La entidad invita a los visitantes a programar su recorrido con anticipación para disfrutar plenamente de las experiencias que ofrece el complejo turístico, entre ellas el recorrido por las estaciones del Viacrucis, las naves de la Catedral, el Espejo de Agua, el Museo Monumental Subterráneo y los diferentes espacios culturales y tecnológicos que complementan la visita.

Lumen Spei (luz de esperanza), un espectáculo que busca llenar de esperanza a los visitantes de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: Revista Semana

Horario de atención administrativa

Los servicios administrativos operarán en los siguientes horarios:

• Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

• Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

La Catedral de Sal de Zipaquirá se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más visitados del país y el mundo entero, gracias a una propuesta que integra patrimonio, arquitectura, arte, espiritualidad, historia y sostenibilidad.

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Su crecimiento sostenido en número de visitantes refleja el interés de turistas nacionales e internacionales por vivir una experiencia única en el corazón de una mina de sal activa, considerada una de las obras subterráneas más impresionantes y únicas del mundo.

Con este ajuste de horario, la Catedral de Sal reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio, la seguridad y la calidad de la experiencia para quienes eligen descubrir uno de los tesoros turísticos más importantes de Colombia.