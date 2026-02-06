A pocos kilómetros de Bogotá se encuentra uno de los atractivos turísticos más emblemáticos, no solo de la región, sino de Colombia: la Catedral de Sal de Zipaquirá, un lugar perfecto para vivir una experiencia diferente y salir de la rutina un fin de semana.
Es un lugar único en su tipo, pues se trata de un majestuoso templo subterráneo construido en el interior de una mina de sal. Es considerado como una de las grandes maravillas del país y atrae cada año a miles de visitantes que desean descubrir su historia, arquitectura y significado cultural.
Fue edificado a 180 metros de profundidad y cuenta con una serie de detalles únicos, pues fusiona la arquitectura con la geología, destacándose por su diseño y su gran conexión espiritual.
Este monumento se consolidó como un testimonio de la historia cultural de la región y por ello el Ministerio de Cultura lo declaró como patrimonio cultural, religioso y ambiental de Colombia, formando parte del Parque de la Sal, un complejo turístico y cultural que está dedicado a la minería, la geología y los recursos naturales en el departamento.
¿Cuánto cuesta la entrada?
Si el plan es visitar este lugar, es importante tener en cuenta el costo de la entrada, que para este año tiene los siguientes valores, teniendo en cuenta el plan que se escoja, si el visitante es colombiano o extranjero y si es niño o adulto mayor.
Plan basic
- Ingreso a Catedral de Sal
- Audioguía
- Museo de la Salmuera (En mantenimiento)
- Internet - Wifi
- Proyección de Mapping
- Cortometraje 3D “Nucuma”
- Tren de Salida
- Caminata “Huellas de Sal”
- Museo Arqueológico
- Museo Monumental 180
- Naves de la Catedral
- Sendero Ecológico
- Nártex
- Cúpula
- Espejo de Agua
Tarifa nacional:
Adultos: $75.000
Niños/adulto mayor: $60.000
Tarifa internacional:
Adultos: $125.000
Niños/adulto mayor: $110.000
Plan Standard
- Ingreso a Catedral de Sal
- Audioguía
- Museo de la Salmuera (En mantenimiento)
- Internet - Wifi
- Proyección de Mapping
- Cortometraje 3D “Nucuma”
- Tren de Salida
- Caminata “Huellas de Sal”
- Museo Arqueológico
- Museo Monumental 180
- City Tour
- Museo Tutankamón
- Naves de la Catedral
- Sendero Ecológico
- Nártex
- Cúpula
- Espejo de Agua
Tarifa nacional:
Adultos: $88.000
Niños/adulto mayor: $74.000
Tarifa internacional:
Adultos: $136.000
Niños/adulto mayor: $122.000
Plan Premiun
- Ingreso a Catedral de Sal
- Audioguía
- Museo de la Salmuera (En mantenimiento)
- Internet - Wifi
- Proyección de Mapping
- Cortometraje 3D “Nucuma”
- Tren de Salida
- Caminata “Huellas de Sal”
- Museo Arqueológico
- Museo Monumental 180
- Museo Tutankamón
- Ruta del Minero
- Muro de Escalar
- City Tour
- Naves de la Catedral
- Sendero Ecológico
- Nártex
- Cúpula
- Espejo de Agua
Tarifa nacional:
Adultos: $116.000
Tarifa internacional:
Adultos: $164.000
En todos los casos, los niños menores de cuatro años ingresan de manera gratuita a este complejo turístico, uno de los más importantes del país.