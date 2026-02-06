A pocos kilómetros de Bogotá se encuentra uno de los atractivos turísticos más emblemáticos, no solo de la región, sino de Colombia: la Catedral de Sal de Zipaquirá, un lugar perfecto para vivir una experiencia diferente y salir de la rutina un fin de semana.

Es un lugar único en su tipo, pues se trata de un majestuoso templo subterráneo construido en el interior de una mina de sal. Es considerado como una de las grandes maravillas del país y atrae cada año a miles de visitantes que desean descubrir su historia, arquitectura y significado cultural.

Si planea visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá, así puede hacerlo en compañía de su mascota

Fue edificado a 180 metros de profundidad y cuenta con una serie de detalles únicos, pues fusiona la arquitectura con la geología, destacándose por su diseño y su gran conexión espiritual.

Este monumento se consolidó como un testimonio de la historia cultural de la región y por ello el Ministerio de Cultura lo declaró como patrimonio cultural, religioso y ambiental de Colombia, formando parte del Parque de la Sal, un complejo turístico y cultural que está dedicado a la minería, la geología y los recursos naturales en el departamento.

La Catedral de Sal se puede visitar durante todo el año. Foto: guillermo torres

¿Cuánto cuesta la entrada?

Si el plan es visitar este lugar, es importante tener en cuenta el costo de la entrada, que para este año tiene los siguientes valores, teniendo en cuenta el plan que se escoja, si el visitante es colombiano o extranjero y si es niño o adulto mayor.

Plan basic

Ingreso a Catedral de Sal

Audioguía

Museo de la Salmuera (En mantenimiento)

Internet - Wifi

Proyección de Mapping

Cortometraje 3D “Nucuma”

Tren de Salida

Caminata “Huellas de Sal”

Museo​ Arqueológico

Museo Monumental 180

Naves de la Catedral

Sendero Ecológico

Nártex

Cúpula

Espejo de Agua

Tarifa nacional:

Adultos: $75.000

Niños/adulto mayor: $60.000

Tarifa internacional:

Adultos: $125.000

Niños/adulto mayor: $110.000

Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: Revista Semana

Plan Standard

Ingreso a Catedral de Sal

Audioguía

Museo de la Salmuera (En mantenimiento)

Internet - Wifi

Proyección de Mapping

Cortometraje 3D “Nucuma”

Tren de Salida

Caminata “Huellas de Sal”

Museo​ Arqueológico

Museo Monumental 180

City Tour

Museo Tutankamón

Naves de la Catedral

Sendero Ecológico

Nártex

Cúpula

Espejo de Agua

Programe su visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá: ¿cuánto tiempo dura el recorrido?

Tarifa nacional:

Adultos: $88.000

Niños/adulto mayor: $74.000

Tarifa internacional:

Adultos: $136.000

Niños/adulto mayor: $122.000

Catedral de Sal de Zipaquirá, una maravilla bajo tierra. Foto: Alexandra Ruiz

Plan Premiun

Ingreso a Catedral de Sal

Audioguía

Museo de la Salmuera (En mantenimiento)

Internet - Wifi

Proyección de Mapping

Cortometraje 3D “Nucuma”

Tren de Salida

Caminata “Huellas de Sal”

Museo​ Arqueológico

Museo Monumental 180

Museo Tutankamón

Ruta del Minero

Muro de Escalar

City Tour

Naves de la Catedral

Sendero Ecológico

Nártex

Cúpula

Espejo de Agua

Tarifa nacional:

Adultos: $116.000

Tarifa internacional:

Adultos: $164.000

En todos los casos, los niños menores de cuatro años ingresan de manera gratuita a este complejo turístico, uno de los más importantes del país.