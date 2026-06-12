Robinson Díaz, Consuelo Luzardo, Iván Marín, Bibiana Navas, Camila Jurado, Alejandra Martínez, Rafa Taibo y muchos más son solo algunos de los invitados que ya han pasado por las cámaras del programa Aquí Nomás, que se ha convertido en una de las apuestas más novedosas para promover el turismo, la cultura y las experiencias que ofrecen los municipios de Colombia.

El municipio de Boyacá donde un frijol gigante es el protagonista de su gastronomía, destino perfecto para el ecoturismo

Con un formato fresco, cercano y diferente, Aquí Nomás invita a reconocidas figuras públicas, artistas, músicos, empresarios, deportistas y talentos admirados por los colombianos a recorrer distintos destinos del país, donde viven experiencias únicas relacionadas con la gastronomía, la aventura, el medio ambiente, la cultura, las tradiciones y los atractivos que hacen especial a cada región.

Durante cada capítulo, los invitados se alejan de los escenarios tradicionales para sumergirse en actividades que les permiten descubrir la esencia de cada municipio, generando momentos auténticos y cercanos que han conectado con la audiencia y han dado mucho de qué hablar en redes sociales y plataformas digitales.

‘Aquí Nomás’, el programa de televisión que está recorriendo Colombia de la mano de reconocidas personalidades del país Foto: Suministrada / API

El programa, que se emite todos los sábados a las 2:00 de la tarde por Citytv y tiene repetición los viernes a las 7:00 de la noche por Canal El Tiempo, ya completa cerca de 20 capítulos recorriendo diferentes rincones del país y mostrando historias que resaltan la riqueza cultural, turística y humana de Colombia.

El espacio es dirigido por el periodista Carlos Andrés García y cuenta con un sólido equipo de producción liderado por Nelson Bohórquez, Johana Duque y Lizeth Balanta, quienes hacen posible cada una de las experiencias que se viven frente y detrás de cámaras. A ellos se suma la producción ejecutiva de la Agencia TMC, organización con más de 10 años de trayectoria en la producción de contenidos audiovisuales, estrategias de comunicación y asesoría en comunicaciones para entidades públicas y privadas en diferentes regiones del país.

‘Aquí Nomás’ es dirigido por el periodista Carlos Andrés García. Foto: Suministrada / API

Cada capítulo implica una importante operación logística y técnica que busca mostrar lo mejor de cada destino visitado. Desde la planeación de las actividades y la selección de locaciones hasta la producción audiovisual y la difusión de los contenidos, el equipo trabaja para ofrecer una experiencia televisiva cercana, entretenida y de alta calidad para los televidentes.

“En Aquí Nomás no solo queremos mostrar lugares bonitos. Nuestro propósito es contar historias, destacar a las personas que construyen región y demostrar que Colombia está llena de experiencias extraordinarias que muchas veces permanecen ocultas. Cada capítulo es una invitación para que los colombianos se animen a descubrir su propio país y a sentirse orgullosos de la riqueza que tenemos”, afirmó Carlos Andrés García, director del programa.

El pueblo del Caribe que es destacado por su arquitectura y por ser inspiración para una célebre obra literaria

“Detrás de cada episodio hay un gran trabajo de investigación, producción y logística. Nos hemos propuesto crear un formato auténtico, donde nuestros invitados puedan vivir experiencias reales y conectar con la gente de cada municipio. Más allá del entretenimiento, buscamos aportar al turismo, al emprendimiento local y a la visibilización de destinos que tienen un enorme potencial. Esa ha sido una de las claves de la buena acogida que hemos recibido por parte de la audiencia”, agregó García.

Gracias a su propuesta, Aquí Nomás continúa consolidándose como una importante vitrina para visibilizar destinos turísticos, emprendimientos, tradiciones y experiencias que merecen ser conocidas, al tiempo que acerca al público a sus personajes favoritos en facetas poco vistas, espontáneas y completamente auténticas.