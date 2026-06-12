La millonada que recibe Millonarios por la venta de uno de sus jugadores en Argentina

Millonarios sigue en etapa de reflexión y análisis para no fracasar otra vez en el segundo semestre del año. Luego de quedar muy mal ante la hinchada y la prensa partidaria, además del papelón en la Liga BetPlay tras no clasificar a los playoffs, los directivos siguen en la confección de la nómina y, mientras eso sucede, reciben un buen dinero tras la venta de uno de sus futbolistas en el sur del continente.

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Luego de ganar el título en junio de 2024 con Atlético Bucaramanga, uno de los jugadores revelación fue Jhon Emerson Córdoba, quien de inmediato pasó a Millonarios para, en 2025, dar el salto al club Instituto de Córdoba. Tras un año de actividad, se confirmó que adquirirán sus derechos deportivos.

Según varias fuentes cercanas a Millonarios, el equipo azul recibirá 800 mil euros por esta transferencia, algo más de tres mil millones de pesos colombianos. Se considera una buena cifra por el extremo, que ahora los hinchas esperan sea bien invertida en el club para la próxima temporada.

Con esta transacción, el técnico Fabián Bustos ve una oportunidad para confeccionar de mejor manera su nómina, que es donde están puestos los ojos de los fanáticos. Una de las quejas del entrenador tras las eliminaciones fue que la plantilla anterior no la pudo armar. Ya no tendrá esa excusa y se cree que los encargados ya buscan refuerzos.

Bogotá. Septiembre 25 de 2024. Millonarios enfrenta a Jaguares Córdoba, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2024 de la fecha 11, en el estadio Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa -Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya

Jhon Emerson Córdoba, en su paso por Millonarios, jugó 45 partidos en la Liga BetPlay y marcó 7 goles y 4 asistencias, siendo un extremo consolidado en la nómina titular. Tras el traspaso a Argentina, sumó 22 partidos jugados en Instituto y tres anotaciones.

Millonarios, a levantar la cara

Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en Colombia y Sudamérica. La situación tocó fondo en un equipo que se considera uno de los más grandes del país. A la eliminación en los playoffs se suma el fracaso que fue su participación en la fase de grupos del torneo internacional.

Jhon Emerson Córdoba en Instituto Foto: Oficial Instituto

Quedar eliminado de forma prematura en la Liga BetPlay solo generó más escándalo y activó las alarmas, sin contar que días después llegó el gran golpe en la Copa Sudamericana, donde quedó fuera de absolutamente todo. Otro papelón internacional y ahora los ojos están puestos en la lista de refuerzos y salidas. Se cree que en los próximos días deberían oficializar el nuevo arquero titular.