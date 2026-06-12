Atlético Nacional definió futuro de Diego Arias: comunicado oficial se hizo público

Se terminó la paciencia de la directiva de Atlético Nacional con el entrenador Diego Arias. Este viernes, 12 de junio, y de manera oficial, decidieron dar por terminado el vínculo que los mantenía unidos.

A través de un video que iba acompañado de un comunicado oficial, el cuadro verdolaga despidió a quien era sumamente resistido por la afición del Rey de Copas.

“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”, encabeza la misiva.

Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.



La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de… pic.twitter.com/h1jC7SSkUl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 12, 2026

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario”, añaden.

“Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, suman en los agradecimientos el exjugador y ahora exentrenador.

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Por su parte, el conjunto que quedó como subcampeón de Liga en el 2026-I afirma que ya se encuentra en la búsqueda del nuevo entrenador para lo que serán los retos del Finalización.

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”, precisan.

El candidato número 1

Reinaldo Rueda es el entrenador que añora tener de vuelta Atlético Nacional. Ser un entrenador mundialista, con paso por Selección Colombia y logros importantes a lo largo de su carrera, lo hace la opción más apetecida, a la par de la más costosa para los verdolagas.

“Reinaldo Rueda (69) es el candidato favorito en Atlético Nacional; sin embargo, es la opción más costosa sobre la baraja”, precisa el periodista Felipe Sierra.

Reinaldo Rueda en su primera etapa con Atlético Nacional fue campeón de Copa Libertadores. Foto: LatinContent via Getty Images

“Están analizando hacerle una oferta en los próximos días”, es lo que se avecinaría para el trato entre Rueda y Nacional.

Con 69 años, Rueda volvería al elenco de Medellín, luego de lo que fue su paso entre 2015 y 2017.

En dicho tramo fueron un total de 146 partidos, con 84 partidos ganados, 40 empatados y solo 22 perdidos. Su rendimiento del 66 % fue favorable, pero luego apareció un gigante del continente como Flamengo a llevárselo.

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En cuanto a títulos, que es uno de los saldos pendientes de entrada para quien llegue a ser el nuevo entrenador de Nacional, Rueda se lleva de lejos a muchos. Empezando porque en 2016 trajo la segunda Copa Libertadores al club y en 2017 la Recopa Sudamericana.

Si bien esos fueron los logros más sonoros, también dejó para las vitrinas dos títulos de Liga (2015 y 2017), una Copa y una Superliga, ambas en 2016.

Reinaldo Rueda cuenta con experiencia en selecciones como Honduras, Chile y Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Esa seguidilla de trofeos de la mano de Rueda en el pasado reciente de los verdes es lo que hoy día les hace exigir a los hinchas el mismo DT, o, si se consigue uno mejor, bienvenido será.

Resta ver si en los próximos días es posible que se destraben las negociaciones que están sujetas a los temas económicos para ver si se da el segundo ciclo Rueda en Medellín.