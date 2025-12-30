Deportes

Destapan la razón por la que Reinaldo Rueda no quiso volver a Atlético Nacional: esto les dijo

La dirigencia intentó convencerlo hasta último momento, pero se quedó con las ganas de verlo en el banquillo sur del Atanasio Girardot.

Reinaldo Rueda está libre tras ser destituido de la selección de Honduras.
Atlético Nacional intentó traer de regreso a Reinaldo Rueda en este mercado de fichajes, pero no logró convencerlo tras su dura eliminación con Honduras en las eliminatorias al Mundial 2026.

Aunque el estratega vallecaucano era el candidato número 1 de la junta directiva, prefirió tomar un descanso en su carrera como director técnico.

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Nacional, por su parte, le dará el voto de confianza a Diego Arias para que continúe al frente del equipo profesional en el primer semestre de 2026.

El regreso de Reinaldo se aplaza por un tiempo más, aunque no hay certeza sobre su deseo de volver a dirigir al equipo que sacó campeón de Copa Libertadores en 2016.

Rueda no quiere dirigir

Pilar Velásquez, periodista antioqueña, reveló detalles de las negociaciones que se sostuvieron con el entrenador vallecaucano y el momento en que decidió rechazar el ofrecimiento de Atlético Nacional.

“El profesor Reinaldo Rueda tomó una decisión y es no dirigir. No se cuánto tiempo se vaya a tomar, pero la respuesta de él ni siquiera es por Atlético Nacional... El profe tomó una decisión personal después de los fracasos que ha tenido”, comentó Velásquez.

Medellín. Julio 27 de 2016. En el Atanasio Giradot, Atlético Nacional enfrenta aI Independiente del Valle en el marco de la final de la Copa Libertadores 2016. En la foto: Reinaldo Rueda. (Colprensa - Diego Pineda)
La dirigencia del cuadro verdolaga insistió hasta el cansancio para que Rueda fuera su nuevo DT, sin embargo, la respuesta se mantuvo de manera negativa.

“Lo que aseguran en Atlético Nacional es que van a rodear muy bien a Diego Arias. Él se sigue preparando y es una persona que incluso los jugadores pidieron que le dieran la oportunidad. Esa es la noticia, Reinaldo Rueda les dijo que no por un tema personal”, insistió.

Diego Arias, el elegido

Uno de los candidatos que suenan para reforzar el cuerpo técnico de Atlético Nacional es Alexis Henríquez, capitán de esa generación dorada que coronó el bicampeonato de Libertadores, quien se desempeñó como asistente técnico de Lucas González en Águilas Doradas y América.

“Puedo confirmar que no han llamado a Alexis Henríquez, pero quieren rodear bien a Diego Arias”, agregó.

El último contacto de Atlético Nacional con el entorno de Reinaldo Rueda fue la semana pasada, cuando les dio el ‘no’ definitivo y cerró por completo su posibilidad de volver.

Los dueños del conjunto antioqueño querían que asumiera desde la pretemporada, pero ante la negativa se decidieron por entregarle las riendas a Arias.

La continuidad del cuerpo técnico tiene mucho que ver con la decisión de Rueda y con el título de la Copa BetPlay, que fue determinante para maquillar un año de decepciones a nivel local e internacional.

Para el próximo semestre hay dos objetivos principales en Nacional: pelear por la estrella 19 y eliminar a Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

De eso dependerá el futuro de Diego Arias como entrenador, pues una derrota contra el conjunto embajador dejaría mucho más debilitada su imagen ante la afición.

