Qué canal transmite Canadá vs. Bosnia Herzegovina, partido por el grupo B del Mundial 2026

Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, hará su debut oficial este viernes enfrentando a Bosnia Herzegovina en el Esadio BMO Field de Toronto. El pitazo inicial está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

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La transmisión oficial estará a cargo de Directv Sports, Win Sports y Disney + en toda Colombia. Antes del partido habrá una presentación musical con Alanis Morissette, Alessia Cara y Michael Bublé, entre otros.

Este partido no tendrá transmisión por señal abierta de Caracol y RCN.

Canadá apunta alto

Exactamente 150 años después de que el Carlton Cricket Club y el Toronto Lacrosse Club disputaran el primer partido de fútbol organizado del que se tiene constancia en Canadá, en 1876, el fútbol canadiense se prepara por fin para vivir su gran estreno mundialista como anfitrión.

El gran objetivo es ganar su primer partido en la historia de los mundiales, algo que no ha sucedido en sus dos participaciones previas en México-86 y Catar-2022.

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el seleccionador Jesse Marsch insiste en que los coanfitriones no participarán únicamente para cumplir un papel simbólico en el certamen.

“Queremos ganar la Copa del Mundo”, dijo Marsch en una entrevista concedida el año pasado.

Alphonso Davies, principal figura del Canadá para el Mundial 2026. Foto: Sportsfile via Getty Images

“Puede que suene ridículo, pero ¿por qué íbamos a participar en cualquier torneo en cualquier momento y pensar: ‘Sí, veamos qué tal nos va, y quizá consigamos una victoria. ¿O podremos marcar un gol?’”.

Marsch afirmó que ese tipo de mentalidad pertenece al “discurso del pasado” del fútbol canadiense.

Marsch considera que existen razones suficientes para el optimismo gracias a una generación considerada por muchos como la mejor selección canadiense de la historia, liderada por el lateral izquierdo Alphonso Davies, figura del Bayern Munich, y Jonathan David, delantero de la Juventus.

“En este equipo el nivel al que creemos que podemos llegar está aumentando”, afirmó el entrenador estadounidense.

“Sabemos que será difícil. No creo que nuestro grupo sea fácil. Es posible que quedemos eliminados en la fase de grupos, como cualquier otro equipo. Pero creemos en nosotros mismos, creemos en nuestro equipo y creemos en nuestros jugadores”, agregó Marsch.

La confianza de Marsch coincide con el ascenso sostenido de Canadá en el ranking de la FIFA. En 2015, la selección ocupaba el puesto 116 del ranking mundial. Para 2025, el equipo había escalado hasta la posición 26.

Canal y hora para ver Canadá vs. Bosnia Herzegovina

Fecha 1 - Mundial 2026 (grupo B)

Lugar : BMO Field, Toronto

: BMO Field, Toronto Fecha y hora : Viernes 12 de junio, 2:00 p. m. (COL)

: Viernes 12 de junio, 2:00 p. m. (COL) Canal: Directv, Win Sports y Disney +.

*Con información de la AFP