Los partidos del Mundial 2026 de este 4 de julio en Estados Unidos: comienzan los octavos

El Mundial 2026 sigue su rumbo y entra a la fase de octavos de final tras una montaña rusa de emociones con la fase de grupos y los dieciseisavos de final. De a poco, el torneo de la Fifa se acerca a su etapa crucial y solo 16 equipos se mantienen con vida.

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Este sábado, 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, el mundo se paraliza con dos partidos de octavos de final, los primeros de esta fase que se jugarán en suelo estadounidense. En plenas fiestas patrias, naciones de Norteamérica, África, Latinoamérica y Europa saltarán a la cancha en la costa este del país.

El primer partido del día será en el NRG Stadium de Houston, Texas, sobre el mediodía de Colombia. Canadá enfrentará a la Marruecos de Achraf Hakimi, que parte como gran favorita para meterse a los cuartos de final. Los marroquíes son considerados el mejor equipo africano hasta el momento en la Copa del Mundo.

Además, Marruecos cuenta con Ismael Saibari, noticia por estos días en Europa tras su reciente firma como nuevo jugador del Bayern Múnich. Ahora será compañero de Luis Díaz y Harry Kane.

A segunda hora será el turno de la Francia de Michael Olise, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé, que parte como gran favorita, no solo a la victoria ante Paraguay, sino al título del Mundial, que tendrá la final el próximo 19 de julio en Nueva York.

Julio Enciso y Kylian Mbappé, las llaves de gol para Paraguay vs. Francia. Foto: The Associated Press (AP)

Paraguay se presenta como un reto muy complicado para Francia, pues se dio el lujo de eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final. La selección sudamericana aguantó, fue hasta el alargue y en una dramática tanda de penaltis pudo clasificar, dando uno de los golpes más sonoros de la actual Copa del Mundo con Gustavo Alfaro a la cabeza.

Con este aire en la camiseta se presentan los paraguayos en la cancha del Lincoln Financial Field de Filadelfia. Una jornada al rojo vivo dejará a los dos primeros clasificados a los cuartos de final y a otros dos más eliminados.

Partidos del 4 de julio en el Mundial 2026

Octavos de final

Canadá vs. Marruecos

Hora: 12:00 m. de Colombia.

Estadio: HGR Stadium (Houston, EE. UU.).

Canal de TV: DSports (DGO).

Francia vs. Paraguay

Hora: 4:00 p. m. de Colombia.

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.).

Canales de TV: DSports (DGO), Caracol TV (Ditu) y RCN TV (App RCN).