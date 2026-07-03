Durísima lesión en Colombia ante Ghana: dolor de cabeza para Lorenzo en el Mundial 2026

Dolor de cabeza para Néstor Lorenzo apenas comenzando el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino se vio sorprendido tras los problemas de Jhon Córdoba en los primeros toques de pelota, hasta que no pudo más, cayó al piso y se generó el cambio.

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Cabe recordar que uno de los cambios de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana estuvo en la posición de centrodelantero. Todos esperaban el regreso de Luis Javier Suárez, pero fue Jhon Córdoba el que apareció desde el pitazo inicial, dejando el tridente ofensivo con James Rodríguez por el interior y Jhon Arias y Luis Díaz como extremos.

Este fue el cambio más llamativo del once titular de Lorenzo, además de los regresos de Johan Mojica y Daniel Muñoz como laterales. De resto, el equipo fue el mismo que se presentó ante Portugal en el 0-0 en la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Jhon Córdoba fue sustituido al minuto 7 por Luis Javier Suárez. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Córdoba apenas había tenido tres intervenciones con el balón cuando cayó al césped. De inmediato ingresó el cuerpo médico y el delantero del Krasnodar de Rusia evidenció gestos de dolor. Finalmente, no pudo continuar en el partido y fue sustituido al minuto 7 por Luis Javier Suárez.

Se espera evolución de Jhon Córdoba

Las primeras señales apuntan a que Córdoba sufrió una lesión muscular en el aductor, aunque se espera el parte médico oficial para determinar su gravedad. Si la Selección Colombia avanza en la Copa del Mundo, será clave seguir su evolución para establecer si podrá estar disponible en un eventual partido de octavos de final ante Suiza, en Vancouver, ya que Lorenzo lo ha mantenido como titular.

Jhon Córdoba fue atendido por los médicos en medio del Colombia vs. Ghana. Foto: AP Photo/John Locher

Por otra parte, el ingreso de Luis Javier Suárez resultó beneficioso para la Selección Colombia. Sus movimientos en el frente de ataque desacomodaron a la defensa rival y, al minuto 14, apareció por la banda para enviar un centro preciso al segundo palo, donde Jhon Arias definió para marcar el 1-0 parcial.

El gol le dio tranquilidad a Colombia y aumentó la presión sobre Ghana, que dejó desprotegido el segundo palo y permitió que Arias apareciera sin marca para ilusionar al país con la clasificación a los octavos de final. Mientras tanto, el técnico Carlos Queiroz buscaba variantes para alcanzar el empate y mantener vivas las opciones de su selección en la Copa del Mundo.