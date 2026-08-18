Lista de jugadores que estarán en el partido de leyendas en Bogotá: “Levantemos a Colombia”

Este viernes 21 de agosto, habrá un partido solidario entre leyendas de la Selección Colombia para apoyar económicamente a las víctimas del terremoto. Mario Alberto Yepes es la principal cara de este evento y ya fueron confirmadas otras estrellas del fútbol nacional.

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La iniciativa “busca transformar una de las mayores pasiones de los colombianos en ayuda concreta. La totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a apoyar a los municipios, ciudades y departamentos afectados por la emergencia, especialmente a las familias que hoy enfrentan el enorme desafío de reconstruir sus vidas y volver a empezar”, expresó.

Yepes invitó a todos los bogotanos a asistir al estadio y apoyar a las familias afectadas por el terremoto. “‘Levantemos a Colombia’ nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar”, declaró.

“El fútbol nos ha unido muchas veces y hoy queremos que nos una para algo todavía más importante. Queremos que se sumen los hinchas, las familias, los jugadores, las empresas, las marcas y cada colombiano que quiera aportar. Cada entrada, cada apoyo y cada persona que se una hará parte de este propósito”, dijo el excapitán de la Selección Colombia.

“Levantemos a Colombia” invita a hinchas, familias, empresas, marcas y ciudadanos a llenar El Campín y convertir el partido en una nueva demostración de solidaridad. Foto: cortesía

Los invitados al partido “Levantemos a Colombia”

Así como muchos clubes se han unido para recolectar donaciones, los exfutbolistas quieren poner su ‘granito de arena’ y por eso aceptaron la invitación de Yepes.

Esta es la lista de jugadores confirmados para el partido de este viernes en El Campín:

Mario Yepes

Radamel Falcao

Pibe Valderrama

Juan Guillermo Cuadrado

René Higuita

Camilo Zúñiga

Faryd Mondragon

Carlos Sánchez

Giovanni Moreno

Juan Pablo Ángel

Fabián Vargas

Jackson Martínez

Alexander Mejía

Macnelly Torres

John ‘Choronta’ Restrepo

Giovanny Hernández

Cristian Zapata

Gerardo Bedoya

Carlos Valdés

Óscar Córdoba

Teófilo Gutiérrez

Fredy Guarín

Precios y localidades

La boletería para este partido de leyendas ya se encuentra disponible al público. La entrada más barata cuesta $ 25.000 pesos colombianos y la más cara llega a los $ 50.000:

Occidental preferencial: $ 50.000.

Occidental Platea alta: $ 50.000.

Occidental Platea baja: $ 50.000.

Occidental general: $ 50.000.

Oriental Platea: $ 40.000.

Oriental preferencial: $ 40.000.

Oriental general: $ 40.000.

Lateral norte: $ 25.000.

Lateral sur: $ 25.000.

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Los recursos recaudados serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO Colombia, organizaciones que contribuirán a que estos aportes lleguen a las familias y comunidades afectadas por la emergencia, y apoyen el proceso de recuperación y reconstrucción.

Datos del evento