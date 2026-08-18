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Lista de jugadores que estarán en el partido de leyendas en Bogotá: “Levantemos a Colombia”

Mario Alberto Yepes fue el encargado de reunir a las estrellas y ponerles cita este viernes 21 de agosto en El Campín.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

18 de agosto de 2026 a las 10:21 a. m.
Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado confirmaron su presencia.
Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado confirmaron su presencia. Foto: AFP

Este viernes 21 de agosto, habrá un partido solidario entre leyendas de la Selección Colombia para apoyar económicamente a las víctimas del terremoto. Mario Alberto Yepes es la principal cara de este evento y ya fueron confirmadas otras estrellas del fútbol nacional.

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La iniciativa “busca transformar una de las mayores pasiones de los colombianos en ayuda concreta. La totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a apoyar a los municipios, ciudades y departamentos afectados por la emergencia, especialmente a las familias que hoy enfrentan el enorme desafío de reconstruir sus vidas y volver a empezar”, expresó.

Yepes invitó a todos los bogotanos a asistir al estadio y apoyar a las familias afectadas por el terremoto. “‘Levantemos a Colombia’ nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar”, declaró.

“El fútbol nos ha unido muchas veces y hoy queremos que nos una para algo todavía más importante. Queremos que se sumen los hinchas, las familias, los jugadores, las empresas, las marcas y cada colombiano que quiera aportar. Cada entrada, cada apoyo y cada persona que se una hará parte de este propósito”, dijo el excapitán de la Selección Colombia.

“Levantemos a Colombia” invita a hinchas, familias, empresas, marcas y ciudadanos a llenar El Campín y convertir el partido en una nueva demostración de solidaridad.
“Levantemos a Colombia” invita a hinchas, familias, empresas, marcas y ciudadanos a llenar El Campín y convertir el partido en una nueva demostración de solidaridad. Foto: cortesía

Los invitados al partido “Levantemos a Colombia”

Así como muchos clubes se han unido para recolectar donaciones, los exfutbolistas quieren poner su ‘granito de arena’ y por eso aceptaron la invitación de Yepes.

Esta es la lista de jugadores confirmados para el partido de este viernes en El Campín:

  • Mario Yepes
  • Radamel Falcao
  • Pibe Valderrama
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • René Higuita
  • Camilo Zúñiga
  • Faryd Mondragon
  • Carlos Sánchez
  • Giovanni Moreno
  • Juan Pablo Ángel
  • Fabián Vargas
  • Jackson Martínez
  • Alexander Mejía
  • Macnelly Torres
  • John ‘Choronta’ Restrepo
  • Giovanny Hernández
  • Cristian Zapata
  • Gerardo Bedoya
  • Carlos Valdés
  • Óscar Córdoba
  • Teófilo Gutiérrez
  • Fredy Guarín

Precios y localidades

La boletería para este partido de leyendas ya se encuentra disponible al público. La entrada más barata cuesta $ 25.000 pesos colombianos y la más cara llega a los $ 50.000:

  • Occidental preferencial: $ 50.000.
  • Occidental Platea alta: $ 50.000.
  • Occidental Platea baja: $ 50.000.
  • Occidental general: $ 50.000.
  • Oriental Platea: $ 40.000.
  • Oriental preferencial: $ 40.000.
  • Oriental general: $ 40.000.
  • Lateral norte: $ 25.000.
  • Lateral sur: $ 25.000.
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Los recursos recaudados serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO Colombia, organizaciones que contribuirán a que estos aportes lleguen a las familias y comunidades afectadas por la emergencia, y apoyen el proceso de recuperación y reconstrucción.

Datos del evento

  • Evento: partido “Levantemos a Colombia”
  • Fecha: viernes, 21 de agosto de 2026
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.