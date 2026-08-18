Lista de jugadores que estarán en el partido de leyendas en Bogotá: “Levantemos a Colombia”

Este viernes 21 de agosto, habrá un partido solidario entre leyendas de la Selección Colombia para apoyar económicamente a las víctimas del terremoto. Mario Alberto Yepes es la principal cara de este evento y ya fueron confirmadas otras estrellas del fútbol nacional.
La iniciativa “busca transformar una de las mayores pasiones de los colombianos en ayuda concreta. La totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a apoyar a los municipios, ciudades y departamentos afectados por la emergencia, especialmente a las familias que hoy enfrentan el enorme desafío de reconstruir sus vidas y volver a empezar”, expresó.
Yepes invitó a todos los bogotanos a asistir al estadio y apoyar a las familias afectadas por el terremoto. “‘Levantemos a Colombia’ nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar”, declaró.
“El fútbol nos ha unido muchas veces y hoy queremos que nos una para algo todavía más importante. Queremos que se sumen los hinchas, las familias, los jugadores, las empresas, las marcas y cada colombiano que quiera aportar. Cada entrada, cada apoyo y cada persona que se una hará parte de este propósito”, dijo el excapitán de la Selección Colombia.
Los invitados al partido “Levantemos a Colombia”
Así como muchos clubes se han unido para recolectar donaciones, los exfutbolistas quieren poner su ‘granito de arena’ y por eso aceptaron la invitación de Yepes.
Esta es la lista de jugadores confirmados para el partido de este viernes en El Campín:
- Mario Yepes
- Radamel Falcao
- Pibe Valderrama
- Juan Guillermo Cuadrado
- René Higuita
- Camilo Zúñiga
- Faryd Mondragon
- Carlos Sánchez
- Giovanni Moreno
- Juan Pablo Ángel
- Fabián Vargas
- Jackson Martínez
- Alexander Mejía
- Macnelly Torres
- John ‘Choronta’ Restrepo
- Giovanny Hernández
- Cristian Zapata
- Gerardo Bedoya
- Carlos Valdés
- Óscar Córdoba
- Teófilo Gutiérrez
- Fredy Guarín
Precios y localidades
La boletería para este partido de leyendas ya se encuentra disponible al público. La entrada más barata cuesta $ 25.000 pesos colombianos y la más cara llega a los $ 50.000:
- Occidental preferencial: $ 50.000.
- Occidental Platea alta: $ 50.000.
- Occidental Platea baja: $ 50.000.
- Occidental general: $ 50.000.
- Oriental Platea: $ 40.000.
- Oriental preferencial: $ 40.000.
- Oriental general: $ 40.000.
- Lateral norte: $ 25.000.
- Lateral sur: $ 25.000.
Los recursos recaudados serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO Colombia, organizaciones que contribuirán a que estos aportes lleguen a las familias y comunidades afectadas por la emergencia, y apoyen el proceso de recuperación y reconstrucción.
Datos del evento
- Evento: partido “Levantemos a Colombia”
- Fecha: viernes, 21 de agosto de 2026
- Hora: 7:30 p. m.
- Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.