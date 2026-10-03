Nairo Quintana sigue en modo despedida del ciclismo profesional y el Giro de Emilia se vistió de gala para su retiro tras varias temporadas de triunfos que le sirvieron para reabrir las puertas de Colombia en Europa.

Tras la competencia italiana, el pedalista boyacense se alista para una prueba de carácter amistoso, donde estará con sus amigos más cercanos y fanáticos que deseen acompañarlo.

La despedida a Nairo Quintana que emocionó al mundo: bicicletas en lo alto en el Giro de Emilia

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La cita es en el Gran Fondo de Nairo Quintana, una competencia que los principales deportistas realizan para compartir una prueba de ciclismo y más eventos con fanáticos y atletas que deseen asistir. El Gran Fondo del año 2026 tiene como epicentro la ciudad de Cartagena.

Los días 9, 10 y 11 de octubre la Ciudad Amurallada se vestirá de ciclismo con la presencia de Nairo Quintana y sus amigos, recordando que el boyacense dejó huella en el deporte en el país y se convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia.

Ya con su retiro oficial, se alista para esta última prueba al lado de sus fanáticos. En la web oficial del evento están los precios para inscribirse en varias categorías.

El día viernes, 9 de octubre, los participantes están citados para la entrega de kits y habrá una feria comercial y una activación de la marca Mundo Nairo. Ya el sábado, 10 de octubre, se realizarán las pruebas de running desde los 5 kilómetros hasta los 21 km. También se desarrollarán las pruebas MTB por los alrededores del Castillo de San Felipe y el circuito infantil. Asimismo, se tiene planeado un conversatorio en el Centro de Convenciones de Cartagena con Nairo Quintana y premiaciones.

Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en el Giro de Emilia 2026. Foto: Movistar Team

El domingo, 11 de octubre, será la gran competencia de fondo de ciclismo de ruta, que tendrá 186 kilómetros de recorrido y pasará por municipios como Turbaco, Arjona, Mahates, Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento y San Estanislao, Bolívar.

Estarán grandes figuras mundiales como Chris Froome, Alberto Contador y Rigoberto Urán. Además, se entregarán los premios y está programado un concierto de cierre a cargo de Carlos Vives.

Nairo se retira del ciclismo profesional

Antes del Gran Fondo en Cartagena, Nairo Quintana tuvo su despedida en Italia como profesional. Estuvo en el Giro de Emilia, que se disputa por la región norteña italiana Emilia-Romaña, en la que ya había conseguido una victoria en 2012. 14 años después fue para ver el homenaje del pelotón en un día cargado de nostalgia.

Previo al comienzo de la carrera, competidores y compañeros de Nairo Quintana le realizaron un pasillo de honor, alzando sus bicicletas e indicando su cariño y respeto por su destacada trayectoria. Al final, el ganador fue el italiano Davide Piganzoli del Team Visma | Lease a Bike.