Este martes, 17 de noviembre de 2026, América de Cali empató 1-1 con Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero. Fue por la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.

Primer fracaso de James Rodríguez con Atlético Nacional: Once Caldas clasifica a la final de Copa Betplay

Como la ida jugada en Bogotá quedó 2-1 a favor de América, el pasado 10 de noviembre, el empate de este martes le da al América de Cali el paso a la gran final de la Copa BetPlay 2026, donde enfrentará a Once Caldas.

La mecha ganó de forma agónica. A los 87′ de partido, cuando Internacional de Bogotá ganaba 1-0, apareció Marcos Mina para colocar el 1-1 final en el Pascual Guerrero.

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La locura se apoderó de los hinchas de América de Cali presentes en el Pascual Guerrero. El entrenador de los diablos rojos, Davis González, ya había movido el banco de cara a los posibles tiros desde el punto penal.

Otra vez América de Cali va a la final de la Copa BetPlay, en busca de un título que no ha conseguido aún en su rica historia. ¿Se le dará esta vez? Lo cierto es que, de momento, no tendrá revancha ante Nacional.

América de Cali vs. Once Caldas: la final de la Copa BetPlay 2026

Como en 2024, hace dos ediciones, América de Cali regresa a la gran final de la Copa BetPlay. Para aquella oportunidad perdió contra Atlético Nacional, en una final que, más allá de lo deportivo, estuvo marcada por la violencia en el Pascual Guerrero.

❤️‍🔥 Siempre este equipo, siempre la Pasión de un Pueblo, SIEMPRE AMÉRICA. Por nuestra historia, por nuestra gente. ¡ESTAMOS EN LA FINAL! 🏆 https://t.co/J1PdKo207v — América de Cali (@AmericadeCali) November 18, 2026

Para este año 2026, América pudo volver a cruzarse con Nacional en la final de Copa BetPlay. Sin embargo, horas antes, el verde de Antioquia sufrió un batacazo en casa, donde Once Caldas lo eliminó en los tiros desde el punto penal.

Así las cosas, esta edición de la Copa BetPlay 2026 enfrenta a dos equipos que no saben lo que es ganar el trofeo. Además, por primera vez desde 2023, la Copa tendrá a un nuevo campeón, pues Atlético Nacional ganó las ediciones 2023, 2024 y 2025.