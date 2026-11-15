La Liga BetPlay 2026-II dejó atrás la fase del todos contra todos y ya tiene definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales.

Después de una emocionante fecha 19, se conocieron los últimos clasificados, los clubes eliminados y la distribución de los dos grupos que buscarán un lugar en la gran final del fútbol colombiano.

Tabla de reclasificación con los cuadrangulares a la vista: así van los cupos a Libertadores y Sudamericana

Cuadrangulares de Liga Betplay: así se jugará la primera fecha de los grupos

La jornada definitiva se disputó entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, con varios encuentros que mantenían en juego los últimos cupos. Atlético Nacional terminó como líder de la clasificación, mientras que América de Cali consiguió quedarse con la segunda posición y la ventaja deportiva.

Una vez concluyeron los siete partidos en simultaneo que se jugaron el pasado sábado se pasó al sorteo para conocer cómo quedaba cada cuadrangular, además de las seis fechas para cada equipo en contienda.

El trofeo que se le entrega al campeón de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Se espera confirmación de la Dimayor, pero en principio la fecha 1 se llevará a cabo el próximo fin de semana; es decir, entre el viernes 20 y domingo 22.

Así quedaron los cuadrangulares y el calendario completo de partidos:

Grupo A

Atlético Nacional (cabeza de serie).

Once Caldas.

Independiente Santa Fe.

Independiente Medellín.

Grupo B

América de Cali (cabeza de serie).

Atlético Bucaramanga.

Millonarios.

Deportivo Cali.



Grupo A

Fecha 1: Medellín vs. Santa Fe / Once Caldas vs. Nacional.

Medellín vs. Santa Fe / Once Caldas vs. Nacional. Fecha 2: Santa Fe vs. Once Caldas / Nacional vs. Medellín.

Santa Fe vs. Once Caldas / Nacional vs. Medellín. Fecha 3: Santa Fe vs. Nacional / Medellín vs. Once Caldas.

Santa Fe vs. Nacional / Medellín vs. Once Caldas. Fecha 4: Nacional vs. Santa Fe / Once Caldas vs. Medellín.

Nacional vs. Santa Fe / Once Caldas vs. Medellín. Fecha 5: Once Caldas vs. Santa Fe / Medellín vs. Nacional.

Once Caldas vs. Santa Fe / Medellín vs. Nacional. Fecha 6: Santa Fe vs. Medellín / Nacional vs. Once Caldas.

Grupo B

Fecha 1: Deportivo Cali vs. Millonarios / Bucaramanga vs. América.

Deportivo Cali vs. Millonarios / Bucaramanga vs. América. Fecha 2: Millonarios vs. Bucaramanga / América vs. Deportivo Cali.

Millonarios vs. Bucaramanga / América vs. Deportivo Cali. Fecha 3: Millonarios vs. América / Deportivo Cali vs. Bucaramanga.

Millonarios vs. América / Deportivo Cali vs. Bucaramanga. Fecha 4: América vs. Millonarios / Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

América vs. Millonarios / Bucaramanga vs. Deportivo Cali. Fecha 5: Bucaramanga vs. Millonarios / Deportivo Cali vs. América.

Bucaramanga vs. Millonarios / Deportivo Cali vs. América. Fecha 6: Millonarios vs. Deportivo Cali / América vs. Bucaramanga.

Uno de los resultados más importantes fue el empate entre Nacional y Once Caldas, que le permitió al equipo de Manizales asegurar su presencia entre los ocho mejores. También fueron determinantes los triunfos de Medellín y Millonarios, que consiguieron los puntos necesarios para sellar su clasificación.

Por otro lado, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas llegaron con posibilidades matemáticas a la última jornada, pero no lograron el objetivo. El empate del conjunto pijao frente al Cali y las victorias de sus rivales directos terminaron sentenciando su eliminación.

Formato en busca de la gran final

Los ocho equipos disputarán seis jornadas, con partidos de ida y vuelta. Al finalizar esta instancia, los líderes de cada grupo avanzarán a la gran final por el título del segundo semestre.

Atlético Nacional y América de Cali tendrán el denominado punto invisible, beneficio que les permitirá avanzar si terminan igualados en puntos con alguno de sus rivales en la primera posición. Además, ambos cerrarán la última jornada como locales.