Cuadrangulares de Liga Betplay: así se jugará la primera fecha de los grupos

Este sábado, 14 de noviembre, se definieron los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la lista de eliminados, el cabeza de serie que acompaña a Atlético Nacional en la instancia definitiva del campeonato y cómo quedaron los grupos A y B.

🔴 Tabla de la fecha 19 de Liga Betplay EN VIVO: lista de los ocho clasificados a cuadrangulares y eliminados

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El fallo del TAS contra el América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado movió la tabla de posiciones y ya no dependía de sí mismo para tener el punto invisible, dejando la primera posibilidad al Deportivo Cali e incluso el Atlético Bucaramanga con opciones. Al final, fue el equipo rojo el que se quedó con ese beneficio.

En lo que tiene que ver con los grupos, el A, donde Atlético Nacional es cabeza de serie, quedó con Once Caldas, Independiente Medellín y Santa Fe, mientras que en el B, América de Cali se verá las caras con Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

Ya la primera fecha tiene fixture programado, a la espera de las fechas y horarios por parte de la Dimayor. Millonarios será visitante en el Palmaseca ante Deportivo Cali, mientras que Santa Fe deberá verse las caras con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Imagen del juego entre Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Cabe recordar que los dos últimos clasificados al ‘grupo de los ocho’ para cuadrangulares semifinales quedaron listos en la última fecha, siendo Millonarios y Once Caldas los que dependían de sí mismos para asegurar el cupo. El equipo azul hizo la tarea y clasificó, mientras que el club de Manizales empató y se quedó con el último lugar. Tolima igualó 2-2 con Deportivo Cali y no le alcanzó.

Primera fecha de cuadrangulares semifinales

En el Grupo A, Independiente Medellín enfrentará a Santa Fe en el Atanasio Girardot, seguramente el sábado en horas de la noche. El domingo, Once Caldas será el anfitrión en el Palogrande de Manizales ante Atlético Nacional.

En el Grupo B, Deportivo Cali será local con Millonarios en Palmaseca el sábado, mientras que el domingo, Atlético Bucaramanga esperará la visita del América de Cali. Esta fecha se realizará entre el 21 y 22 de noviembre de 2026. Se estima que el último partido del campeonato se dispute el miércoles 23 de diciembre, ya sea la final vuelta de la Liga o la Copa Betplay.

Jhon Murillo, del América, domina el balón en el empate 1-1 ante el Bucaramanga, en la fecha 15 de la Lga Betplay II-2026. Foto: Cortesía América de Cali

Se espera que en las próximas horas, Dimayor confirme las fechas y horarios de los cuatro partidos para ir conociendo los finalistas de la Liga Betplay en el segundo semestre de 2026.