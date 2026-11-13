La tabla de Liga Betplay tras triunfo de Santa Fe en fecha 19: supera al América y presiona al Cali

Santa Fe cierra la fase de ‘Todos contra Todos’ con victoria ante Inter de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. Con goles de Emerson Rivaldo y Emanuel Olivera, el ‘León’ llega al umbral de los 34 puntos e iguala al Deportivo Cali y suma uno más que el América, y dos más que el Atlético Bucaramanga.

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Es decir, Santa Fe ve opciones de alcanzar el punto invisible, pero sus opciones son muy remotas, pues necesita un marcador exacto en Palmaseca y dos resultados más para que logre escalar en la tabla y así ser cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

Además, el marcador exacto que necesita es bastante amplio y no está entre los primeros en la lista de opciones. Lo primero es que Deportes Tolima debe vencer al Deportivo Cali con un 4-0 en Palmira y así el club azucarero restaría en la diferencia de gol y Santa Fe podría ver posibilidades de superarle.

No solamente eso, sino que América de Cali debe perder ante el Deportivo Pereira en la ciudad de Yopal, que es un club que no la pasa bien este semestre y ya está eliminado. Por si fuera poco, Santa Fe necesita que el Atlético Bucaramanga no gane en su juego de última fecha contra Fortaleza en el estadio Américo Montanini.

Jugadores de Santa Fe celebran ante Inter Bogotá Foto: Colprensa

Panorama difícil para Santa Fe, que ahora espera los resultados en los siete partidos en simultánea y el respectivo sorteo que lo dejará en el grupo A o B de los cuadrangulares semifinales.

Tabla de posiciones de la Liga tras el juego Internacional de Bogotá 0, Santa Fe 2 https://t.co/be4gsdLaa6 — José Orlando Ascencio (@josasc) November 14, 2026

El escenario pinta que el Deportivo Cali es el más perfilado en acompañar a Atlético Nacional en esa posición. América debe ganar y esperar resultados, al igual que el Atlético Bucaramanga.

El TAS le abrió opciones a Santa Fe

Pese a que el fallo del TAS solamente le restó puntos al América de Cali y no le sumó a Santa Fe, el panorama por el punto invisible cambió por completo, incluso dejándole opciones al ‘León’ de alcanzar esa segunda posición en la tabla de posiciones.

Los siete partidos de la fecha 19