Luis Díaz no olvida a la Selección Colombia: gesto desde la distancia en pleno juego con Chile

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, la Selección Colombia y Chile jugaron un amistoso en la ciudad de Cali. El juego empezó a partir de las 7:00 p.m. (horario colombiano), y fue válido por la fecha Fifa de noviembre.

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Luis Díaz, la gran estrella de la Selección Colombia, no fue convocado para el amistoso contra Chile. ¿Por qué? Porque aún se recupera de un desgarro muscular leve en su muslo izquierdo.

Sin embargo, Luis Díaz no se pierde la actualidad de la Selección Colombia. A la distancia, y sin importar la hora, posteó una foto siguiendo el partido contra Chile en vivo.

Luis Díaz siguió en vivo el partido de Colombia contra Chile

Tomando en cuenta los posteos del Bayern Múnich en sus redes sociales, Luis Díaz está en Alemania. Así sea de madrugada, el guajiro siguió en vivo el juego entre Colombia y Chile.

Sobre las 7:00 p.m. de Colombia, 1:00 a.m. de Alemania, Luis Díaz subió la foto viendo el partido de Colombia contra Chile, en su tableta, por Gol Caracol.

Historia de Luis Díaz, viendo desde la distancia el partido entre Colombia y Chile. Foto: Instagram de Luis Díaz (@luisdiaz19_).

Díaz es una de las bajas más marcadas con las que tuvo que contar Néstor Lorenzo en esta doble fecha amistosa contra Chile. El argentino tuvo que buscarle reemplazo.

Luis Díaz se perdió el cierre del 2026 con la Selección Colombia

El último partido de Luis Díaz, con la Selección Colombia, fue el 7 de julio de 2026. Se dio en la derrota de La Tricolor, contra Suiza, en los octavos de final del Mundial de Norteamérica.

Luego, en la fecha Fifa de septiembre y octubre, Néstor Lorenzo no convocó a Luis Díaz para los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Se trató de un acuerdo para que el guajiro se pusiera más a punto, tomando en cuenta el irregular arranque que vivió con Bayern Múnich en esta temporada.

Luis Díaz, figura y referente de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Ya para esta convocatoria de noviembre, la suerte no acompañó a Lucho y padeció su lesión.

Se espera que en 2027, Luis Díaz sea uno de los pilares fundamentales en el arranque de la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial 2030.