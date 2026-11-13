Autogol de Chile en el amistoso contra Colombia en Cali: centro de Daniel Muñoz condenó a la defensa

Apenas en el primer tiempo, sobre el minuto 35, el central chileno Guillermo Maripán se precipitó al tratar de rechazar un centro preciso del lateral Daniel Muñoz y mandó la pelota al fondo de la red para el 1-0 de la Selección Colombia en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

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En el regreso de Daniel Muñoz al once titular, nuevamente se dejó ver en el ataque haciendo mucho daño en la defensa chilena y ganando las espaldas de los laterales rivales. Nuevamente sorprendió tras una recuperación en el mediocampo acelerando por el costado y con espacios poder hacer daño.

Una táctica clave en los esquemas de Néstor Lorenzo. Daniel Muñoz muestra su escuela inglesa con esta maniobra que le ha dejado muchas situaciones positivas a esta era del técnico argentino en Colombia. Incluso, cuando no tiene opción de pase, se la rebusca para poder anotar en el arco contrario.

La juga pudo aclararse tras una recuperación de Gustavo Puerta en el medio cuando Chile intentaba salir al ataque. Los chilenos en esta nueva etapa de Gustavo Córdova al frente, trata de acelerar y hacer juego directo y ahí Dávinson Sánchez pudo lucirse y terminó como una de las figuras del primer tiempo.

En esta ocasión, esa aceleración se encontró con el muro de Gustavo Puerta, quien fue al piso y recuperó la pelota, encontrando muy jugada la defensa rival. A contra pie, Luis Javier Suárez fue pillado como mediapunta lejos de sus marcadores, lo que forzó el retroceso de la línea liderada por Guillermo Maripán.

#CALI: Así fue el primer gol de la Selección Colombia 🇨🇴 en el Pascual Guerrero Un autogol de Chile 🇨🇱 tras un centro de Daniel Muñoz, luego de la recuperación de balón en media cancha y un contragolpe. Fiesta en el Pascual Guerrero de Cali con este gol ⚽️ Créditos: Gol Caracol — Esto es Cali Ve (@estoescali_) November 14, 2026

En ese acarreo de balón, Suárez abrió a la derecha, donde se encontró con el habilitado Daniel Muñoz, quien sin marca alguna, lanzó el centro que ya esperaban dos jugadores colombianos en el segundo palo. Ahí Maripán se atravesó y la pelota le tomó una dirección hacia su propio arco, mientras el portero chileno esperaba la recepción de los rivales.

Bienvenida a la Selección Colombia en el Pascual

Los hinchas de la Selección Colombia no le fallaron al homenaje a las víctimas del terremoto que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto. La iniciativa de llevar a la Mayores al Pascual Guerrero de Cali nació en este tributo para los más afectados y la taquilla recibida será en beneficio para los más damnificados.

Los hinchas protagonizaron una noche de mucha alegría en el Pascual Guerrero antes, durante y después del partido Colombia-Chile. Foto: Raúl Palacios (El País)

Además de eso, se erizó la piel al momento de escuchar el himno nacional, que se entonó al unísono en las gradas del Pascual.