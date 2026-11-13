Bogotá tendrá desfile de 137 autos clásicos y antiguos este domingo: conozca la ruta y la hora de salida

Los vehículos que marcaron distintas épocas de la industria automotriz volverán a recorrer las calles de Bogotá este próximo domingo 15 de noviembre. El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos reunirá a 137 automotores autorizados por el IDT (Instituto Distrital de Turismo), en una jornada gratuita para los aficionados y ciudadanos que quieran apreciar estos modelos.

La actividad, cuyo nombre es “Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa”, estaba prevista inicialmente para agosto, pero fue aplazada debido al sismo registrado en la capital el pasado 10 de agosto. La nueva fecha quedó establecida para este fin de semana, en el marco de la programación turística y cultural de la ciudad.

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De acuerdo con la información publicada por el Distrito, la caravana comenzará su recorrido a las 8:30 de la mañana desde el parqueadero de Salitre Mágico, ubicado en la calle 63 con carrera 68, en el costado nororiental. Los vehículos inscritos comenzarán a llegar desde las 5:30 a. m. al parque Simón Bolívar.

Ruta a seguir

El recorrido comenzará en el parqueadero de Salitre Mágico y avanzará por la calle 63 hacia el occidente. Después, los participantes tomarán la glorieta de la calle 63 con avenida carrera 68 para regresar por la misma vía en sentido oriente.

Posteriormente, la caravana continuará por la carrera 60 hacia el sur, hasta llegar a la calle 53. Desde allí avanzará hacia el oriente para conectar con la avenida NQS o carrera 30, en sentido norte, hasta la calle 52.

El trayecto seguirá por la NQS hasta la calle 53B bis y luego tomará la avenida carrera 24 hacia el norte, hasta la calle 63. Finalmente, los vehículos se dirigirán hacia el occidente, tomarán la carrera 60 hasta la calle 67B y regresarán por la calle 63 al parqueadero de Salitre Mágico.

El Instituto Distrital de Turismo publicó inicialmente la Resolución 425 del 9 de noviembre, con el listado de vehículos autorizados. Sin embargo, el 12 de noviembre expidió la Resolución 429, mediante la cual incorporó cinco expedientes que habían presentado documentación para subsanar sus inscripciones.

Con esta actualización, el listado consolidado quedó en 137 vehículos autorizados. La selección se realizó después de una verificación documental del IDT y una revisión técnica a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, que permitió establecer cuáles automotores cumplían las condiciones para ser considerados clásicos o antiguos.

El desfile podrá disfrutarse sin pagar desde varios puntos del recorrido. Las autoridades recomiendan llegar temprano para encontrar un buen lugar, mantener una distancia prudente de los vehículos y seguir las indicaciones del personal encargado de la seguridad.