¿Se encendió un testigo en el tablero del carro? Estas son las alertas que no debe ignorar

Los testigos del tablero son una herramienta de alerta para los conductores. Su función se basa en advertir sobre el funcionamiento de diferentes sistemas del vehículo y señalar cuándo es necesario realizar una revisión. Sin embargo, algunas luces representan cuestiones que pueden ser problemáticas.

Una de las primeras recomendaciones es prestar atención a su color. En muchos vehículos, las luces rojas advierten sobre situaciones que requieren atención inmediata; las amarillas o naranjas indican una anomalía que debe revisarse, mientras que las verdes y azules suelen informar que una función está activada o en buen estado. Esta clasificación puede cambiar según el fabricante, por lo que es importante revisar bien el manual del vehículo.

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Entre una de las alertas más importantes está el testigo de presión de aceite, representado normalmente por una aceitera. Si permanece encendido con el motor en funcionamiento, puede indicar una falla en la lubricación. En ese caso, lo recomendable es parar en un lugar seguro y apagar el motor para evitar daños en este y demás componentes.

Otro indicador importante es el de temperatura del refrigerante. Si señala un calentamiento excesivo, el conductor debe detenerse y apagar el vehículo en el momento que pueda hacerlo.

También está el testigo del sistema de frenos, que puede advertir sobre una anomalía cuando permanece encendido después de liberar el freno de estacionamiento. Por su parte, la luz de batería puede señalar una falla en el sistema de carga, no necesariamente que la batería esté descargada.

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Las alertas amarillas tampoco deben ignorarse. La luz de Check Engine, por ejemplo, puede advertir sobre problemas relacionados con el motor o el sistema de emisiones. El indicador ABS señala una posible falla en el sistema antibloqueo de frenos.

Ante cualquier advertencia, lo más importante es identificar el símbolo en el manual y seguir las instrucciones del fabricante. Continuar conduciendo sin conocer la causa puede hacer más grave el daño o comprometer su seguridad o la de otros actores viales.

Cabe agregar que en los vehículos eléctricos, la batería de alto voltaje cumple una función diferente, pues almacena la energía que alimenta el motor. Por lo que los testigos que estos tienen pueden tener significados distintos al que se tiene aprendido en la industria.