J Balvin hizo llorar a Daddy Yankee durante los Latin Grammy 2026: el emotivo homenaje al rey del reguetón

La música urbana vivió una de sus noches más emotivas el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, Estados Unidos. Daddy Yankee recibió el reconocimiento de Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, durante una ceremonia celebrada en el MGM Grand, en la que artistas de diferentes generaciones se reunieron para homenajear su trayectoria y su influencia en la expansión internacional del reguetón.

Uno de los momentos más significativos de la gala estuvo protagonizado por J Balvin. El cantante colombiano fue el encargado de entregarle el reconocimiento al puertorriqueño, acompañado por el rapero estadounidense LL Cool J.

Durante su intervención, el paisa recordó la importancia que tuvo Daddy Yankee en sus comienzos y destacó que su legado trasciende los éxitos comerciales y las cifras de reproducciones.

Balvin comenzó su discurso dirigiéndose al homenajeado por su nombre de pila, Raymond Ayala. ”Señor Raymond Ayala, también conocido como Daddy Yankee, podría quedarme horas hablando, por eso decidí escribirlo”, expresó antes de compartir algunas reflexiones sobre el impacto que tuvo el artista en su carrera.

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El colombiano recordó que creció escuchando a numerosos músicos, pero que fue Daddy Yankee quien le permitió imaginar que también podía construir un camino en la industria musical. Para explicar la dimensión de su influencia, hizo referencia a Gasolina, una de las canciones que contribuyeron a llevar el reguetón a escenarios internacionales.

”Gracias por globalizar el reguetón. Hasta el precio de la gasolina subió por tu culpa”, comentó entre risas, antes de destacar que el género se convirtió en una industria que genera oportunidades para miles de personas.

”Por tu culpa, el mundo conoce uno de los géneros más revolucionarios de los últimos tiempos. Por tu culpa, el mundo baila, perrea y sandunguea”, manifestó.

Balvin también reconoció el impacto económico y cultural del movimiento urbano, al señalar que productores, compositores, bailarines y otros trabajadores de la industria han encontrado oportunidades gracias al crecimiento del género.

”Por tu culpa, el mundo reconoce que los latinos no somos una moda, sino una cultura que marca la diferencia”, afirmó.

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El momento más personal llegó cuando recordó una frase que Daddy Yankee le había dedicado años atrás: ”De ícono a ícono mundial, te lo mereces”. Esta vez, el colombiano quiso devolverle aquellas palabras con un mensaje que resumió la admiración que siente por el puertorriqueño: «Hoy yo te digo: de alumno a maestro, te lo mereces».

La distinción tuvo un significado histórico, pues Daddy Yankee se convirtió en el primer exponente del género urbano en recibir el reconocimiento de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. La institución destacó su trayectoria, su contribución a la internacionalización del reguetón y su influencia cultural.

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El homenaje también contó con presentaciones musicales de reconocidos artistas latinoamericanos e internacionales, quienes interpretaron algunos de los éxitos más importantes del repertorio del puertorriqueño.

Entre los participantes estuvieron J Balvin, Feid, Ryan Castro, Tito El Bambino, Jowell & Randy, Farruko, Kapo, Rawayana, Nathy Peluso, Pedro Capó, Gente de Zona y Trueno. Uno de los momentos destacados fue la interpretación de Gasolina, con la participación de Tito El Bambino, Jowell & Randy, Feid y Trueno.

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 13: Juan Esteban Aristizabal aka Juanes attends to Santalucia Universal Music Week : "El Flamenco Es Universal" photocall on November 13, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) Foto: Getty Images

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El homenaje a Daddy Yankee se realizó en la antesala de la entrega de los Latin Grammy, cuya ceremonia principal está programada para este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La representación colombiana llega con nombres destacados. Karol G encabeza la delegación nacional con siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta. También compite en Grabación del Año y Canción del Año por Coleccionando heridas, junto a Marco Antonio Solís.

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Feid suma tres candidaturas, mientras que Juanes, Ryan Castro y Beéle cuentan con dos nominaciones cada uno. Entre los demás colombianos presentes en las categorías de esta edición figuran Aria Vega, Monsieur Periné, Esteman, Fonseca, Greeicy, Carlos Vives y Grupo Niche.