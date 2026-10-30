Valentina Ferrer habló sin filtros sobre J Balvin durante su visita a Colombia y aclaró cómo es su relación actual

Hace unas semanas, Valentina Ferrer y J Balvin estuvieron en el foco mediático, luego de que la modelo argentina confirmara públicamente su separación a través de sus historias de Instagram.

La noticia de su decisión llegó en medio de rumores que apuntaban a una presunta infidelidad por parte del intérprete de música urbana.

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No obstante, en ese momento, Ferrer evitó entrar en detalles sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión de tomar caminos diferentes y se limitó en mencionar que estaban atravesando esta nueva etapa de sus vidas “con tranquilidad”.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde al amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, fue parte del mensaje que compartió la modelo.

Valentina Ferrer rompió el silencio y habló sobre J Balvin en Colombia

Días después de dar a conocer la noticia sobre su separación, la modelo argentina llegó a Colombia para asistir como invitada especial a la exclusiva gala organizada por la revista Vogue con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Su presencia en este evento no pasó desapercibida, pues acaparó las miradas con un elegante atuendo compuesto por un vestido rojo de inspiración vintage y unos zapatos negros de tacón, vestuario que fue destacado por el mismo medio.

Durante su paso por la alfombra, Valentina fue abordada por diferentes medios de comunicación, entre ellos periodistas del programa Buen día Colombia, del Canal RCN, con quienes tuvo la oportunidad de hablar sobre su visita al país y, por supuesto, sobre su hijo Río.

“Súper feliz de estar en Colombia, siento que es mi segunda casa... He estado comiendo, siento que la comida es tan rica que ya necesitaba (...) entre las arepas y ajiaco todo el día”, manifestó en declaraciones citadas por el Canal RCN.

Al hablar sobre su experiencia como madre, Ferrer manifestó que se trata de uno de los sueños más grandes que ha logrado cumplir y por el que siente una profunda gratitud. De hecho, justo en ese momento, sorprendió con sus declaraciones sobre J Balvin.

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Lejos de mostrarse incómoda o molesta, la modelo dejó claro que no guarda ningún sentimiento negativo hacia él, sino que, por el contrario, se siente agradecida porque la relación que construyeron en el pasado les permitió convertirse en padres y darle la bienvenida a su hijo.

“Siento que es todo (...) mi sueño siempre fue ser mamá así que siempre agradecida de poder ser madre y agradecida también de mi ex (...) que me ayudó a ser madre”, comentó Valentina, dejando en evidencia que, más allá de los cambios que pueda estar atravesando su vida sentimental, valora mucho la experiencia de haber formado una familia junto al intérprete de música urbana colombiano.