Sale a la luz la causa de la muerte de Komanche: esto revelaron los exámenes forenses

En medio de la conmoción que ha generado la muerte del streamer Carlos Mauricio Gómez, conocido en las plataformas digitales como Komanche, la Fiscalía de Nuevo León confirmó la causa de su fallecimiento, luego del hallazgo de su cuerpo sin vida en la ciudad de Monterrey, México, durante la noche del 25 de octubre.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, difundido por diferentes medios, entre ellos TV Azteca y ABC Noticias, los resultados de la autopsia practicada al reconocido creador de contenido determinaron que habría muerto “como consecuencia de asfixia por ahorcamiento”.

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No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación con el propósito de esclarecer con mayor precisión los detalles que rodearon el caso.

Según información publicada por N+, el cuerpo sin vida de Komanche fue encontrado en una vivienda situada en la intersección de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza, exactamente en el patio trasero del inmueble.

Las autoridades habrían llegado al lugar de los hechos luego de que algunos vecinos emitieran una alerta al notar que una de las puertas de la residencia permanecía abierta, lo que despertó preocupación entre la comunidad.

Posteriormente, al llegar a la vivienda, los agentes de la Policía encontraron al creador de contenido sin signos vitales. Ante esta situación, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes con el propósito de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y determinar qué ocurrió en la vivienda antes del hallazgo.

En los informes iniciales, el caso fue registrado bajo la clasificación de “muerte a reserva de autopsia”, una denominación utilizada mientras se conocían los resultados de los exámenes forenses.

Por el momento, se conoce que el personal de inspección no detectó huellas de violencia en el lugar, mientras que el cuerpo presentó una lesión compatible con suspensión.

Un caso que abre debate sobre la salud mental

Una vez se confirmó la muerte de Komanche, en redes sociales empezaron a circular varios mensajes, videos y fragmentos de transmisiones previas del streamer salvadoreño, en los que hablaba abiertamente sobre diferentes diagnósticos relacionados con su salud mental.

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En esas apariciones, Carlos Mauricio Gómez se refería a tratamientos psiquiátricos, internamientos y momentos de crisis que enfrentó desde su adolescencia. De hecho, en octubre de 2023, mencionó cinco padecimientos que aseguró le habían sido diagnosticados: depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia.

Sin embargo, sus declaraciones anteriores no permiten establecer, por sí solas, una relación entre dichos antecedentes y las circunstancias de su muerte.