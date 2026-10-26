“Si me llego a morir, pasen esto a mis papás”: últimas palabras en stream de Komanche, antes de ser hallado sin vida en su casa

Komanche, streamer conocido por sus transmisiones de videojuegos y colaboraciones con famosos youtubers, fue hallado sin vida en su casa este fin de semana y, de inmediato, se viralizaron sus últimas palabras en vivo que hablaban de su posible muerte.

Murió a los 30 años reconocido streamer de El Salvador: se investiga su fallecimiento en México

“Siento que ya estoy en mis últimos días. De verdad. Este clip, si me llego a morir, pasen esto a mis papás: que ni se les ocurra en mi velorio que sea católico”, dijo el salvadoreño al manifestar su deseo para el día que falleciera.

En el mensaje, el streamer dice que le gustaría que en su velorio destacaran canciones de artistas como Bad Bunny y que se transmitieran series juveniles en un televisor.

Mensaje de komanche dias antes del suicidio, fuerza para el y su familia, nadie escucho las señales https://t.co/JLNXDFPXKi — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 26, 2026

Este tipo de mensajes llamó la atención de sus seguidores horas después de que se conociera su fatal desenlace. Por lo pronto, los hechos siguen siendo materia de investigación, aunque los informes preliminares indican que el joven de 30 años fue hallado sin vida en su hogar completamente solo.

A este se sumaron otros mensajes de despedida y de sus seguidores en stream que citaban empatía hacia él en medio de una compleja situación.

“Debe ser muy difícil estar en tu situación y posiblemente no lo entendamos. Date chance, bro. Debes sentirte mal y mañana a sacudirse las rodillas y volverlo a intentar”, leyó el streamer, a lo que respondió: “Neta, chat. No le deseo este sentimiento a nadie”.

En el seguido instante, Komanche dijo: “Lo que yo estoy pasando ahorita, literalmente, está verga, wey. No le deseo a nadie esto. A nadie”.

Carlos Mauricio Gómez, su nombre real, estuvo involucrado en una fuerte polémica en el escenario digital este año. Fue señalado por abuso y conductas inapropiadas contra varias creadoras de contenido, aunque no se conoce si llegó a los estrados.

Sobre estos, en su canal de Twitch, el streamer los negó y señaló que no eran ciertos. A pesar de ello, esto le generó una pérdida de patrocinios, según su relato en redes.

El mundo del stream reaccionó con dolor. Auronplay, uno de sus amigos más cercanos, publicó una sentida reflexión a través de su cuenta de Instagram:

“No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mí, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho”.

“Este verano, después de la Velada, en lugar de volver a tu casa en México, sin yo pedírtelo cambiaste los vuelos para quedarte unos días conmigo en mi casa porque notaste que yo no estaba bien; me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, recordó su amigo.

Este hecho también lo refirió a través de su stream. A continuación, el relato de AuronPlay: