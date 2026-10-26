Impactante publicación de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro: silenció a Lamine Yamal y Mbappé

Harry Kane, quien a sus 33 años tuvo una temporada 2025-2026 magnífica en el plano estadístico personal, solo ganó un título en el curso pasado (la Bundesliga de Alemania), pero eso le bastó para quedarse con el Balón de Oro. Esta premiación cayó como una cubeta de hielo para Lamine Yamal y Kylian Mbappé, quienes habían aumentado su favoritismo en la previa.

Luis Díaz le habló a Harry Kane tras el Balón de Oro: conmovedoras palabras resuenan en Europa

El otro premio que le dieron a Harry Kane en la gala del Balón de Oro: se fue de doblete

El exjugador del Tottenham se convirtió en el primer inglés en recibir el máximo galardón del Balón de Oro desde Michael Owen en 2001. Además, pulverizó los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Múnich, cifra que asciende a 73 si se suman los que marcó con Inglaterra, selección que ocupó el tercer puesto en el Mundial de 2026.

Con muchas caras largas quedaron Lamine Yamal y Kylian Mbappé al escuchar de la voz de Ronaldo el nombre de Harry Kane, quien se levantó de la silla y saludó a sus amigos y rivales que estaban alrededor, incluyendo al francés del Real Madrid y el español del Barcelona. Un post en sus redes sociales cae como una indirecta para ambos.

Los nombres de Lamine Yamal y Kylian Mbappé tenían gran repercusión en las redes sociales y muchos los daban como potenciales ganadores de la ceremonia. Sin embargo, el ‘Huracán’ llegaba inspirado y con números contundentes que le permitieron imponerse a sus rivales.

En medio de la bulla que ambos generaron en las redes sociales y lo poco masivo que resultaba el nombre del atacante inglés, Harry Kane escribió palabras contundentes en sus redes sociales.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

“Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”, dijo Kane apenas unos minutos después de recibir el Balón de Oro.

Harry Kane en la cima del Balón de Oro

Kane comenzó a ganar fuerza en la previa de la gala en Inglaterra. Su capacidad goleadora en el Bayern Múnich, sumada al liderazgo en el tridente que conforma junto a Luis Díaz y Michael Olise, le dio impulso en la lista de los 30 nominados, pero parecía no ser suficiente ante el ruido mediático generado por Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Mensaje de Harry Kane en redes Foto: X

Se agrega que fue el gran líder de Inglaterra en el Mundial 2026, en una edición en la que quedaron de terceros y esto ya bastó. Harry Kane fue a Londres con la expectativa por todo lo alto y al final su palpito tuvo el momento cumbre cuando dijeron su nombre y subió a la plataforma para recibir el galardón.