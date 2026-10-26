Luis Díaz le habló a Harry Kane tras el Balón de Oro: conmovedoras palabras resuenan en Europa

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, fue galardonado este lunes con su primer Balón de Oro en una ceremonia celebrada en Londres que contó con claro protagonismo del fútbol español. Sus magníficos números a nivel personal le permiten alcanzar este premio de la revista France Football y hacer más fuerte el tridente con Michael Olise y Luis Díaz.

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Lucho es uno de los jugadores que no se cambia por nadie en el Bayern Múnich y ha aparecido en estas últimas horas al lado de su amigo en medio del premio en Londres. Harry Kane, por su lluvia de goles e influencia con la camiseta del gigante alemán, le bastó para quedar como el nuevo Balón de Oro.

Apenas finalizó la gala, Luis Díaz se refirió al Balón de Oro y dejó claro que cuenta con su respaldo incondicional. El colombiano solo tuvo palabras de elogio para Kane y le expresó todo su respeto al líder del camerino y máximo goleador la temporada pasada en Alemania.

El ‘Huracán’ sucede en el palmarés al delantero Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025, cuando brilló con el PSG. Por si fuera poco, confirma que los números a nivel personal pueden tener mucha trascendencia, ya que en cuanto a títulos colectivos solo ganó la Bundesliga con el Bayern.

Abrazo de Luis Díaz y Harry Kane

Apenas Harry Kane fue mencionado por Ronaldo, Luis Díaz se puso de pie y aplaudió a su compañero por el Balón de Oro. Antes de la gala, apenas en su llegada a Londres, Lucho había vaticinado y advertido que el ‘Huracán’ iba a ser el ganador del máximo premio de la revista France Football.

En medio del furor, Luis Díaz soltó un gran abrazo para Kane, quien saludó a todos los jugadores en su alrededor, incluyendo a sus dos contrincantes, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. También se saludó con Michael Olise y Ousmane Dembelé.

Post de Luis Díaz para Kane

Tras este gesto, Lucho fue a sus redes sociales y reposteó la placa que el Bayern Múnich le dedicó a Harry Kane como homenaje por ganar el Balón de Oro. “Winner” se lee en la imagen prediseñada del equipo alemán.

“Felicitaciones, Harry, más que merecido”, escribió Luis Díaz en inglés, en el mensaje replicado en Instagram.

En cuanto a Luis Díaz en la gala, el Mundial de 2026 con la Selección Colombia parece haberle salido caro, pues no logró una mejor ubicación en la definición del Balón de Oro. De manera oficial, ocupó la casilla 24 entre los 30 nominados.