La verdadera razón detrás de la demora de casi una hora en la ceremonia del Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro de este 2026, que se llevó a cabo este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, quedó enmarcada por una demora de casi una hora para el inicio de su ceremonia. Un hecho poco común en la historia de los premios.

France Football y la UEFA, organizadores de esta ceremonia, tenían programado su inicio a las 9:00 p.m. hora local (3 de la tarde en Colombia); sin embargo, esta terminó comenzando casi a las 9:45 de la noche (hora de Londres, en Colombia: 3:45 p.m.).

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Aunque oficialmente la organización del evento aseguró que su retraso sería de media hora, la llegada de los protagonistas al London Palladium —teatro en donde se celebraron los premios— hizo que se corrieran más minutos de los anunciados para el inicio de la ceremonia.

Según los organizadores, la verdadera razón de esta tardanza fue el tráfico vehicular de Londres. Se conoció en principio que se corría el inicio de la ceremonia a causa de la demora de algunos jugadores; sin embargo, esta obedeció a la concentración masiva de automóviles en la capital inglesa.

Diarios de Inglaterra detallaron que las principales figuras del premio mayor fueron las involucradas en la tardanza, coincidencialmente. La comitiva del Barcelona que llevaba a Lamine Yamal, los jugadores Harry Kane y Kylian Mbappé también quedaron en el tráfico.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, llegando a la ceremonia del Balón de Oro 2026. Foto: AFP

Rodri, mediocampista del Barcelona y último ganador del premio, reveló en la entrevista de la alfombra roja a DAZN que su comitiva venía atrapada en el tráfico de la ciudad.

¿Anteriormente se habían vivido este tipo de retrasos o cancelaciones en la ceremonia del Balón de Oro?

Esta, la edición 70 del Balón de Oro, marcó en esta materia un hecho sin precedentes: en las 69 ediciones previas, no se recuerda una tardanza como la de este 2026.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, quedó como ganador del Balón de Oro y del mejor delantero del mundo. Foto: UEFA via Getty Images

Desde 2015 esta ceremonia es organizada en independencia de la Fifa y, desde entonces, la entrega se había desarrollado en el marco de la estricta rigurosidad temporal. Por eso, la incidencia vial de este año en la ceremonia se convierte en un hecho relevante.

Previamente, la única ceremonia que tuvo un evento particular fue la del 2020, cuando, a causa de la epidemia producida por el covid-19, la organización canceló la conmemoración de los premios.