Web del Balón de Oro filtró el supuesto ganador: revuelo por una publicación ‘error’

Una completa locura se ha desatado este lunes en horas previas a la entrega del Balón de Oro 2026, después de que la página web oficial del trofeo sacara artículos en los que anunciaron a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé como ganadores.

El medio Daily Mail fue de los primeros en avisar del ‘error’ que se habría cometido: “El Balón de Oro se sume en el CAOS cuando el prestigioso evento anuncia a Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal COMO GANADORES en el sitio web oficial apenas horas antes de la ceremonia”.

Trofeo del Balón de Oro en su cofre de lujo diseñado por Louis Vuitton Foto: AFP

Para un amplio sector de los aficionados existió una equivocación y se empezaron a desprender múltiples teorías al respecto.

De manera oficial no ha existido nuevo pronunciamiento del Balón de Oro, más allá de la salida cada tanto de los puestos 29 en adelante.

Posiciones finales del Balón de Oro Masculino:

10. Por conocerse

11. Jude Bellingham (ING/Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (ESP/FC Barcelona)

13. Achraf Hakimi (MAR/París Saint-Germain)

14. Vitinha (POR/París Saint-Germain)

15. Declan Rice (ENG/Arsenal)

16. Ferran Torres (ESP/París Saint-Germain)

17. Vinícius Jr. (BRA/Real Madrid)

18. Marc Cucurella (ESP/Real Madrid)

19. João Neves (POR/París Saint-Germain)

20. Willian Pacho (ECU/París Saint-Germain)

21. Gabriel Magalhães (BRA/Arsenal)

22. Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán)

23. Nuno Mendes (POR/París Saint-Germain)

24. Luis Díaz (COL/Bayern Múnich)

25. Marquinhos (BRA/París Saint-Germain)

26. Dayot Upamecano (FRA/Bayern Múnich)

27. Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

28. Julián Quiñones (MEX/Al-Qadsiah)

29. Sadio Mané (SEN/Al-Nassr)

29. William Saliba (FRA/Arsenal)

Investigan lo sucedido

Esa situación, salida de los planes de los organizadores del evento, propició que se iniciara una investigación exhaustiva para determinar cómo salió eso a la luz pública.

Basados en la información del medio citado: “Los organizadores, conmocionados, han iniciado una investigación y, posteriormente, se han retirado los artículos que anunciaban a Kane y Mbappé como ganadores”.

De acuerdo a lo expuesto por Daily Mail, estos fueron quienes avisaron a los encargados de la situación que se presentaba: “El artículo que anunciaba a Yamal como ganador seguía publicado en la página web más de 30 minutos después de que Daily Mail Sport informara a los organizadores”.

Para las 3:00 p.m. (hora Colombia) se tiene previsto que se haga la entrega al nuevo Balón de Oro.

En ese momento se determinará si la información filtrada horas antes es verídica o, por el contrario, la equivocación en la salida de las publicaciones mencionadas es un absoluto fallo de la página web.

Alfombra roja abrió

A media hora del inicio de la gala, la alfombra roja ya se ha ido llenando de personalidades importantes del balompié mundial.

Medios que cubren el evento desde Londres han avisado del arribo de Luis de la Fuente, entrenador campeón con la selección de España.

So many smiles in the audience! Of course... it's Ballon d'Or time! 😍 Watch the red carpet live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/sXdPGbKPVb — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Por dicho pasillo también se le verá desfilar a Luis Díaz, único representante colombiano que estaba candidatizado al premio entregado por la revista France Football.

El guajiro quedó en la casilla 24 y el otro colombiano que representa a México, Julián Quiñones, fue puesto 28.