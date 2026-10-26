Escalofriante lesión en la NBA: salió en ambulancia y sus compañeros terminaron llorando

Jalen Williams, jugador de Oklahoma City Thunder, protagonizó una de las lesiones más impactantes de la NBA en los últimos años. Durante el último cuarto del partido ante Los Ángeles Clippers, el escolta intentó hacer una volcada contra el aro y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el pie izquierdo.

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El tobillo de Williams sufrió la peor parte, al punto que fue necesario el ingreso de los paramédicos. Tras algunos minutos de nerviosismo sobre la duela, el jugador salió en camilla y fue trasladado a un centro asistencial en ambulancia.

Shai Gilgeous-Alexander, principal figura de Oklahoma, se tapó la cara con su propia camiseta lamentando lo que acababa de suceder. Mientras tanto, en el banquillo había otros jugadores con lágrimas en sus ojos esperando que el afectado fuera atendido.

El entrenador Mark Daigneault agradeció los mensajes de apoyo para Jalen Williams. “No importa qué, cualquiera que esté en esa arena puede empatizar con eso. Apreciamos a nuestros aficionados por hacerlo y apreciamos a los Clippers por hacerlo”, indicó en rueda de prensa.

“Sí, estas son cosas difíciles, hombre. No estamos pasando un buen momento. Esto es duro para los chicos”, agregó sobre la situación dentro del camerino.

Jalen Williams fue parte fundamental para el título de OKC en la temporada 2024/25 y hacía parte del quinteto titular para este año; sin embargo, ahora estará varios meses fuera de las canchas.

“Creo que comienza con simplemente reunir a todos y reagruparnos en una situación como esta, especialmente cuando es fea. Es en lo que nos enfocaremos primero antes de pasar a cualquier otra cosa. Mañana entraremos, reuniremos a todos y tendremos más información para el equipo en ese momento”, expresó Daigneault. Sé que estarán ansiosos por saber cómo está él y cosas por el estilo, y luego avanzaremos desde allí. Pero, en este punto, simplemente tienes que permitirte sentir lo que sientes".

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OKC ganó ante Los Ángeles Clippers

Aunque el resultado del partido es anecdótico tras lo sucedido con Jalen Williams, la afición de Oklahoma City Thunder se fue con una victoria ante Los Ángeles Clippers por 108 a 101.

El jugador lesionado tuvo una tarjeta final de 8 puntos, 2 asistencias y 5 rebotes.

La figura del partido fue Shai Gilgeous-Alexander, quien anotó 32 puntos y estaba teniendo una noche soñada antes que su compañero terminara afectado de gravedad.

OKC volverá a jugar este lunes, 26 de octubre, recibiendo a los Phoenix Suns en condición de local. Se espera que en este partido haya algún homenaje especial para Jalen Williams y le deseen una pronta recuperación públicamente.