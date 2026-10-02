GTA VI llega a la NBA: esta será la noche cuando Miami Heat jugará como Vice City

El baloncesto y los videojuegos tendrán un encuentro poco habitual el próximo 18 de noviembre, cuando los Miami Heat reciban a los Milwaukee Bucks en el Kaseya Center bajo la identidad de Vice City.

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La jornada hace parte de una alianza con Rockstar Games alrededor de Grand Theft Auto VI, cuya llegada está prevista para el 19 de noviembre. El propio equipo presentó la iniciativa como un acontecimiento especial en la víspera del lanzamiento.

El Miami Heat describió la colaboración como “A historic partnership” y señaló que los Heat, convertidos en Vice City, serán anfitriones de “a never-been-done-before event” antes del estreno del videojuego.

El partido tendrá una cancha que no existe en la NBA

Uno de los cambios más llamativos estará bajo los pies de los jugadores. Para esa fecha, el equipo abandonará temporalmente su cancha habitual y utilizará una superficie creada específicamente para la ocasión.

“One court, one night only: The HEAT play on special hardwood built for Vice City”, explicó el Miami Heat en su sitio oficial. En otras palabras, será una pista de madera diseñada exclusivamente para representar la ciudad ficticia de GTA VI.

El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. EST y tendrá lugar en el Kaseya Center, donde la organización también prepara otros elementos relacionados con Vice City.

También habrá un uniforme completamente nuevo

La transformación no se limitará al escenario. Los jugadores estrenarán una indumentaria creada para esta noche y diferente de los uniformes que utiliza normalmente el equipo.

“The HEAT will have a new, completely reimagined uniform for the night”, confirmó la organización. El diseño todavía no ha sido presentado por completo.

Además, el equipo ya puso a disposición de los aficionados una colección de ropa inspirada en Vice City, con camisetas y otras prendas alusivas a la colaboración.

La experiencia continuará dentro del estadio

La organización también anticipó actividades especiales para quienes asistan al Kaseya Center. El Heat informó que habrá “special activities” desde la Noche Inaugural y “unique game night activations” durante el partido del 18 de noviembre.

Así, por una noche, un partido de la NBA adoptará la identidad de la ciudad ficticia que protagoniza GTA VI, justo antes de que el videojuego llegue oficialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.