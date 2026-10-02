Cómo proteger una cuenta de WhatsApp: tres funciones que debería activar para evitar accesos no autorizados

Aunque WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más populares y utilizadas en todo el mundo, los ciberdelincuentes continúan aprovechando distintas oportunidades para cometer estafas, fraudes y ataques que pueden poner en riesgo a sus víctimas.

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Uno de los peligros más recientes que ha llamado la atención surge a partir de las denuncias de usuarios en redes sociales sobre la pérdida de sus cuentas o las restricciones para acceder a sus chats más privados. Esta modalidad de engaño comienza con la recepción de mensajes de texto en el teléfono móvil.

Los usuarios han reportado recibir mensajes de texto que advierten sobre un supuesto “registro en dispositivo nuevo” o notar que su sesión de WhatsApp se cierra inesperadamente. Este tipo de situaciones puede ser una señal de intentos de acceso no autorizado a la cuenta.

Las autoridades han detectado una nueva modalidad que podría comprometer los dispositivos sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Ante este riesgo, expertos en ciberseguridad recomiendan reforzar la protección de WhatsApp mediante tres funciones de seguridad disponibles en la aplicación. Estas herramientas pueden ayudar a reducir el riesgo de que terceros accedan a la cuenta y proteger tanto la información personal como las conversaciones.

Tres funciones para proteger su cuenta de WhatsApp

En las llamadas de WhatsApp, la conexión directa entre los dispositivos puede exponer la dirección IP, un dato que podría proporcionar información aproximada sobre la ubicación geográfica o el proveedor de internet. Para reducir este riesgo, la aplicación cuenta con una función que permite proteger la dirección IP durante las llamadas.

WhatsApp deja bloquear la Dirección IP en las llamadas Foto: Captura de pantalla tomada de WhatsApp

Para activarla, el usuario debe ingresar a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’, seleccionar ‘Privacidad’ y luego acceder a ‘Avanzada’. Allí, el usuario encontrará la opción ‘Proteger la dirección IP en las llamadas’, que deberá activar para evitar que otros participantes de las llamadas puedan obtener directamente esta información.

La segunda función que ofrece la plataforma tiene qué ver con los nombres de usuario, identificados con el símbolo @, que permite a las personas comunicarse dentro de la aplicación sin tener que compartir su número de teléfono. Esta herramienta puede ser especialmente útil en grupos de trabajo, universidades o comunidades, donde el número personal suele quedar visible para otros participantes.

WhatsApp aclaró las dudas sobre la privacidad de los nuevos nombres de usuario con @. Foto: Getty Images / WhatsApp - SEMANA

Para crear un nombre de usuario, se debe ingresar al perfil de WhatsApp, acceder a ‘Ajustes’ y seleccionar ‘Cuenta’. Allí aparecerá la opción ‘Nombre de usuario’, desde la cual se puede crear y reservar un alias, siempre que esté disponible. Una vez elegido, solo será necesario confirmar la configuración para comenzar a utilizarlo.

Además, WhatsApp permite establecer quién puede contactar al usuario mediante el nombre de usuario. La opción “Solo con clave” requiere configurar un código de cuatro dígitos, que deberá conocer la persona que quiera iniciar una conversación. De esta manera, únicamente quienes tengan tanto el nombre de usuario como la clave podrán ponerse en contacto.

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Finalmente, otra de las herramientas de seguridad de WhatsApp es la verificación en dos pasos, que permite reforzar la protección de la cuenta mediante un PIN de seis dígitos o una contraseña personal y una dirección de correo electrónico.

Una vez activada, la aplicación puede solicitar periódicamente este código para confirmar la identidad del usuario y evitar accesos no autorizados. Para habilitar esta función, se debe ingresar a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’, seleccionar ‘Cuenta’ y luego ‘Verificación en dos pasos’. Allí será posible crear y confirmar el PIN o contraseña y añadir una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso y completar la configuración de seguridad.