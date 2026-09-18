La función de iPhone y Android que puede avisar a sus familiares si usted está en peligro: guía sencilla para activarla

Los celulares han transformado la forma en que las personas se comunican, trabajan, se entretienen y acceden a la información. Lo que antes servía únicamente para hacer llamadas o enviar mensajes de texto hoy reúne decenas de herramientas diseñadas para facilitar la vida cotidiana.

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Sin embargo, entre tantas funciones de privacidad, seguridad y personalización, hay una que suele pasar desapercibida pese a que puede ser decisiva en una situación de riesgo. Se trata de Emergencia SOS, una opción incluida en iPhone y Android que permite pedir ayuda en cuestión de segundos, sin necesidad de desbloquear el teléfono ni buscar el número de emergencias.

Dependiendo del dispositivo y del país, esta herramienta puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia, compartir la ubicación con contactos de confianza e incluso mostrar la información médica del usuario desde la pantalla de bloqueo, siempre que esa opción esté configurada previamente.

Algunos teléfonos permiten mostrar datos médicos desde la pantalla bloqueada. Foto: Getty Images

Cómo funciona en iPhone y Android

En los iPhone, la función suele activarse al mantener presionado el botón lateral junto con uno de los botones de volumen o al pulsar cinco veces seguidas el botón lateral, si esa opción está habilitada. Tras una breve cuenta regresiva, el teléfono realiza la llamada de emergencia y puede enviar la ubicación a los contactos registrados, actualizándola si la persona continúa desplazándose.

En los teléfonos Android el funcionamiento es similar, aunque puede variar según el fabricante. En muchos modelos basta con presionar cinco veces el botón de encendido para activar la herramienta.

Además de llamar a emergencias, algunos dispositivos permiten enviar la ubicación e incluso compartir fotos o un video corto de la situación con los contactos de emergencia.

Puede ser útil incluso si la persona no puede hablar. Foto: Getty Images

Cómo activar Emergencia SOS

Para comprobar que la función está disponible y correctamente configurada, solo hay que ingresar a Ajustes o Configuración, entrar al apartado de Seguridad y buscar la opción Emergencia SOS. Desde allí es posible activar la herramienta y definir aspectos como los contactos de emergencia y la información médica que aparecerá en caso de ser necesaria.

Aunque suele quedar olvidada entre las múltiples opciones del sistema operativo, dedicar unos minutos a configurarla puede marcar la diferencia cuando cada segundo cuenta y una persona necesita ayuda inmediata.