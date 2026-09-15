Podría ser un error rechazar de inmediato las llamadas ‘spam’: debe contestar, pero nunca decir esta palabra

¿Le ha pasado que recibe una llamada de un número desconocido y, al contestar, nadie responde o la comunicación se corta de inmediato? Este tipo de situaciones suele ser molesto y recurrente, especialmente porque puede presentarse en diferentes horarios.

Ni contestar ni rechazar: el sencillo truco que podría bloquear más del 80% de las llamadas ‘spam’

Pero ¿a qué se deben estas llamadas no deseadas, conocidas popularmente como spam? En muchos casos, no ofrecen ningún valor para quien las recibe y, por el contrario, generan sospechas ante la posibilidad de que se trate de fraudes o intentos de engaño. Esto ha llevado a que numerosos usuarios las perciban como una amenaza constante.

Además, con la llegada de la inteligencia artificial, esta problemática no ha desaparecido, sino que ha adquirido nuevas dimensiones. A pesar de los esfuerzos por establecer regulaciones y desarrollar herramientas que permitan frenarla, las llamadas no deseadas siguen ganando presencia entre los usuarios.

Las llamadas spam han ganado terreno en los últimos años gracias a la tecnología. Foto: Getty Images

A pesar de las restricciones legales, la insistencia de estas comunicaciones persiste y genera molestia entre los usuarios. Ante esta situación, la reacción más habitual suele ser ignorar la llamada o colgar de inmediato; sin embargo, en determinadas circunstancias, esta respuesta podría resultar contraproducente.

Así debe responder a las llamadas spam

Según información publicada por El Economista, una de las formas más efectivas de manejar este tipo de llamadas es responder de manera rápida, clara y directa. No es necesario justificar la decisión ni permanecer en línea para escuchar propuestas comerciales; basta con comunicar que no existe interés y hacerlo con respeto.

Llamadas spam en Colombia crecieron 21 % en el primer semestre y el país está entre los más afectados del mundo Foto: GEMINI

Estos sistemas pueden ir más allá de comprobar si una persona atiende la llamada, pues analizan diferentes factores para determinar cómo actuar posteriormente. Por esta razón, los expertos recomiendan evitar respuestas afirmativas como un simple “sí”, debido a que la voz podría quedar registrada y posteriormente ser utilizada de forma fraudulenta para simular una autorización o consentimiento que nunca fue otorgado.

A diferencia de lo que suele pensarse, contestar de manera prudente puede ser una estrategia más efectiva que simplemente ignorar la llamada. Utilizar expresiones breves y neutrales, como “dígame”, y posteriormente dejar clara la falta de interés con frases como “no estoy interesado” o preguntar “¿de dónde obtuvo este número?”, puede indicar que la línea no resulta atractiva y favorecer que sea excluida de futuros contactos.

Expertos lo confirman: rechazar las llamadas ‘spam’ puede ser un error garrafal para su seguridad

Del mismo modo, existen algunas acciones cotidianas que, sin que el usuario lo advierta, pueden favorecer la llegada de más llamadas spam. Colgar inmediatamente, responder con insultos o reclamos, pulsar teclas durante la llamada para supuestamente solicitar la cancelación, devolver llamadas a números desconocidos o registrar el teléfono en sitios web poco confiables son prácticas que pueden aumentar la exposición.

También puede resultar contraproducente compartir el número en redes sociales o promociones cuyo origen no haya sido previamente verificado, ya que según Kaspersky, “algunas estafas no siempre son obvias, por lo que es crucial mantenerse informado y aprender a identificarlas. Además, “en ocasiones, no es fácil recuperar las cuentas personales una vez que han sido comprometidas”, añadió la firma.