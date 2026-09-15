Estados Unidos y China se enfrentan por el futuro de la IA: estas son sus dos apuestas

Tras el freno que algunos laboratorios estadounidenses de Inteligencia Artificial (IA) buscan imponer al desarrollo de sistemas que han mostrado su peligrosidad cuando se desalinean, dirigentes como el presidente de Estados Unidos y ejecutivos de algunas de las mayores compañías tecnológicas, entre ellos Jensen Huang, de Nvidia, se oponen a estas medidas. La situación evidencia, cada vez más, las diferencias entre Estados Unidos y China frente al rumbo que debería tomar la IA.

Donald Trump desafía las advertencias sobre la IA con un contundente mensaje: criticó a quienes piden frenar su desarrollo

En un discurso marcado por la geopolítica, con China nuevamente en el centro de la discusión —como ocurrió en su momento con Huawei, cuyo desarrollo fue restringido en Estados Unidos—, también se hacen evidentes las diferencias en la forma en que cada potencia despliega sus modelos de IA.

Mientras en Occidente predominan los modelos cerrados, disponibles principalmente a través de chatbots y servicios en la web, China ha apostado por los llamados pesos abiertos, una alternativa que permite ejecutar los sistemas de forma local y competir tanto por costos como por ecosistema. De esta manera, los usuarios pueden instalar determinados modelos en sus propios equipos y reducir su dependencia de los servidores de las grandes compañías.

Son dos fuerzas con perspectivas muy diferentes sobre el futuro de la IA. Por un lado, están Anthropic, OpenAI y Google, que han apostado por modelos de frontera cerrados, disponibles a través de sus propios servidores mediante servicios web y API. Ahora, su postura está cada vez más ligada a los riesgos que podrían representar estos sistemas si se desalinean, como plantea el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, en una carta publicada este fin de semana.

A esta posición se sumó posteriormente OpenAI, que también ha planteado reparos frente al ritmo de desarrollo de esta tecnología debido a los riesgos de seguridad que podría implicar.

En el otro extremo están laboratorios chinos como DeepSeek, Qwen, de Alibaba, y Kimi, de Moonshot, que han apostado por los pesos abiertos. Estos permiten que usuarios con equipos suficientemente potentes, como un Mac o un PC de altas prestaciones, ejecuten determinados modelos de IA de manera local. Una visión que también ha defendido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, al cuestionar las “restricciones” estadounidenses.

China insta a regular la inteligencia artificial antes de "perder el control". Foto: Getty Images

La IA local todavía no alcanza en todos los casos el rendimiento de los modelos de frontera, pero ofrece ventajas relacionadas con la privacidad de los datos y una experiencia suficiente para muchas tareas cotidianas. El interés por este tipo de sistemas incluso ha impulsado la demanda de equipos capaces de ejecutarlos, como los Mac Mini y Mac Studio de Apple, según Tom’s Hardware.

Cuatro de los cinco principales laboratorios de modelos de pesos abiertos son chinos —DeepSeek, Qwen, Kimi y GLM—, de acuerdo con la guía técnica de AItraining2U. Esto refleja el peso que ha adquirido China en este segmento. Entre sus avances está el cierre de la brecha frente a los modelos cerrados en áreas como la programación. Sin embargo, en razonamiento, algunos modelos de frontera todavía conservan una ventaja de entre tres y ocho puntos en las pruebas más exigentes, según el análisis de Digital Applied.

El nuevo pulso entre Estados Unidos y China por la IA

Con este panorama de los sistemas de IA que cada actor está poniendo a disposición de los usuarios, resulta más sencillo entender los movimientos registrados en los últimos meses en una industria que atraviesa una profunda transformación y cuyos efectos, tanto positivos como negativos, alcanzan a todo el planeta.

En julio, una coalición integrada por más de 270 empresas, entre ellas Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia y OpenAI, firmó una carta abierta en la que defendió que los modelos de pesos abiertos son importantes para mantener el liderazgo de Estados Unidos en esta industria. El documento también planteó que concentrar el desarrollo de la IA en unos pocos proveedores cerrados representa un riesgo.

La IA divide a Estados Unidos y China. Foto: Getty Images

Días después, Zuckerberg sostuvo en declaraciones al Financial Times que una prohibición no sería “una solución eficaz” para que Estados Unidos obtenga una ventaja frente a China en esta tecnología.

Anthropic, por su parte, no se sumó a la coalición. En su primera carta, titulada “Our position on open-weights models”, Amodei aclaró que la compañía nunca ha pedido prohibir los modelos de pesos abiertos. No obstante, advirtió sobre el riesgo de que un gobierno autoritario, al que identificó con el Partido Comunista Chino como “la amenaza más capaz”, desarrolle modelos superiores y los utilice para obtener ventajas militares o reforzar mecanismos de represión.

Ahora, en septiembre, una nueva carta de Amodei volvió a poner el conflicto sobre la mesa. Su postura recibió respaldo de OpenAI y Google, así como de Elon Musk, director ejecutivo de SpaceXAI, quien también ha planteado la necesidad de “ralentizar el ritmo en el que se mejoran las capacidades de los modelos de IA” para dar tiempo a establecer las salvaguardas necesarias y evitar posibles escenarios de desalineación.

China apuesta por una IA abierta y Estados Unidos alerta sobre sus riesgos. Foto: Getty Images

La preocupación está relacionada, entre otros factores, con el impacto económico que podría provocar el despliegue masivo de agentes de IA cada vez más autónomos, especialmente si llegan a desarrollar capacidades capaces de generar daños a gran escala. En este contexto también se ha mencionado el incidente de seguridad que afectó a Hugging Face en julio y que estuvo relacionado con un modelo de OpenAI.

La reacción de Pekín a la carta de Amodei no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, reiteró la posición planteada por China en julio y defendió una IA “abierta, inclusiva y ética”. Además, advirtió que “el alarmismo, la confrontación y la competencia despiadada” solo terminan perturbando la gobernanza mundial, según recoge Bloomberg.

*Con información de Europa Press.