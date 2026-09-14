Elon Musk vuelve a alertar sobre la inteligencia artificial: comparó uno de sus riesgos con algo mucho más peligroso

El rápido avance de la inteligencia artificial (IA) ha generado no solo expectativas por las posibilidades que ofrece, sino también preocupación por los riesgos que podría representar. En medio de este debate, el exingeniero de Anthropic Jacob Coxon advirtió que esta tecnología podría llegar a “matar a todos los humanos”.

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Por su parte, el actual CEO de Anthropic, Dario Amodei, reconoció que existe “cierta probabilidad de que algo vaya mal”, aunque señaló que el riesgo no es necesariamente alto y que resulta más útil analizar los distintos escenarios en los que la IA podría desarrollarse de manera positiva o negativa.

El contundente mensaje de Elon Musk

Frente a esto, el CEO de Tesla y SpaceX respaldó públicamente las advertencias de Dario Amodei sobre los riesgos de la inteligencia artificial. A través de sus redes sociales, el empresario afirmó que “tiene razón” y recordó que lleva varios años alertando sobre las posibles consecuencias del desarrollo de esta tecnología.

La propuesta de Anthropic contempla vigilancia externa sobre el desarrollo de nuevos modelos. Foto: AFP

Para reforzar su postura, Musk recuperó una publicación que realizó hace doce años, en la que advertía que la inteligencia artificial general (AGI) “representa un riesgo significativamente mayor que las armas nucleares, en mi opinión”. Según el empresario, “los humanos superinteligentes tienen problemas para imaginar algo muchísimo más inteligente que ellos mismos”.

Además, en una entrevista concedida a The Economist en julio, Musk planteó la posibilidad de que las empresas dedicadas al desarrollo de modelos de inteligencia artificial mantengan reuniones informales para revisar y evaluar mutuamente los sistemas lanzados por la competencia, con el objetivo de identificar posibles riesgos y reforzar la seguridad de esta tecnología.

Musk recuperó una publicación que realizó hace doce años, en la que advertía que la Inteligencia Artificial General (AGI). Foto: Getty Images

“Las empresas competidoras probablemente entenderán si algo representa un riesgo de seguridad y no van a ser tímidas a la hora de destacar que los modelos de sus competidores deberían retrasarse en su lanzamiento”, precisó el magnate.