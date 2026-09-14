Alerta para usuarios de iPhone: una falla en iOS permite que delincuentes tomen el control de WhatsApp

Una vulnerabilidad en el sistema operativo iOS está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para tomar el control de cuentas de WhatsApp y suplantar la identidad de los usuarios con el objetivo de pedir dinero a sus contactos, sin que la víctima se dé cuenta de lo que ocurre.

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Los primeros casos de esta modalidad de fraude fueron detectados en mayo en Italia y reportados por Forenser, una empresa especializada en informática forense. La investigación reveló que distintos modelos de iPhone con versiones de iOS 16 habían sido afectados.

El análisis permitió identificar que los atacantes aprovechaban una cadena de dos vulnerabilidades: una en el sistema operativo de Apple, identificada como CVE-2025-43300, relacionada con un fallo de escritura fuera de límites en ImageIO, y otra en WhatsApp, registrada como CVE-2025-55177, vinculada con los mensajes de sincronización de dispositivos asociados, según explicó el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).

Los delincuentes buscan aprovechar la confianza de familiares y amigos. Foto: Anadolu via Getty Images

Al combinar ambas fallas, los delincuentes lograban acceder de forma no autorizada a la cuenta de WhatsApp de la víctima. Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue que, tras el análisis forense de los teléfonos afectados, no se encontraron rastros de dispositivos externos vinculados ni evidencia de que el usuario hubiera realizado el proceso de vinculación.

Una vez obtenían el acceso, los atacantes enviaban mensajes a los contactos de la víctima solicitando transferencias de dinero. Después borraban las conversaciones de su propio historial mediante la opción “Eliminar solo para mí”, lo que dificultaba detectar la actividad fraudulenta.

El engaño ocurre sin que la víctima vincule otro dispositivo. Foto: Getty Images - Meta

Tanto Apple como WhatsApp corrigieron estas vulnerabilidades durante 2025. La plataforma de mensajería lanzó las actualizaciones 2.25.21.73 para iOS y 2.25.21.78 para Mac, mientras que Apple solucionó el fallo con iOS 16.7.12.

En su momento, WhatsApp notificó a menos de 200 usuarios que consideró potencialmente afectados, mientras que Apple aseguró haber detectado indicios de explotación dirigidos contra personas específicas. Sin embargo, el riesgo continúa para quienes todavía no han actualizado ni la aplicación ni el sistema operativo de su iPhone.