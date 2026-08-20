La peligrosa estafa de WhatsApp que comienza con el mensaje de un familiar y termina con el robo de su cuenta

Ser víctima de una estafa no solo implica exponer datos personales y financieros. En muchos casos, el riesgo también alcanza al entorno cercano, ya que los delincuentes pueden usar la cuenta comprometida para engañar a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Por eso, una llamada o un mensaje aparentemente inofensivo puede convertirse en el anzuelo perfecto para un fraude.

El mensaje que está llegando a los celulares y genera alarma: expertos explican por qué no debería abrirlo

Los expertos advierten que los estafadores recurren cada vez más a estrategias de manipulación para ganarse la confianza de las personas. Entre sus herramientas favoritas están las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp, una de las plataformas más utilizadas en el mundo.

En ese contexto, las autoridades españolas lanzaron una nueva alerta para que los usuarios extremen las precauciones con los mensajes que reciben a través de esta aplicación. Aunque este tipo de fraudes suele detectarse primero en algunos países, su efectividad hace que se propague rápidamente a otras regiones, por lo que conocer cómo opera resulta clave para evitar caer en el engaño.

Según informó el portal La Rioja, la Policía Nacional detectó una modalidad de estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por un familiar, un amigo o un compañero de trabajo para pedir un favor aparentemente sencillo: compartir un código de verificación recibido por SMS.

Sin embargo, ese código es la llave que les permite registrar la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo y tomar el control del perfil de la víctima.

Las estafas en WhatsApp aumentan cada vez más, debido a los avances de la tecnología. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una vez consiguen el acceso, los criminales escriben a los contactos haciéndose pasar por la persona afectada y solicitan transferencias de dinero o ayudas económicas urgentes con diferentes excusas.

¿Cómo funciona el código de verificación?

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, la plataforma envía una notificación cuando alguien intenta registrar una cuenta con el mismo número de teléfono. Si esa alerta aparece sin que el usuario haya solicitado un código, puede tratarse de un error de otra persona o de un intento por apoderarse de la cuenta.

La aplicación recomienda no compartir bajo ninguna circunstancia este número, dado que sin él nadie puede completar el proceso de registro. Además, aconseja activar la verificación en dos pasos como una capa adicional de protección.

WhatsApp también aclara que no puede identificar quién realizó el intento de registro y recuerda que, gracias al cifrado de extremo a extremo, las conversaciones previas permanecen protegidas.

La nueva estafa de WhatsApp que permite espiar conversaciones. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Qué hacer si un conocido pide el código

Cuando el mensaje proviene de un supuesto conocido, los especialistas recomiendan verificar primero la situación por otra vía, como una llamada telefónica, antes de responder.

También advierten que la urgencia es una de las principales tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes para presionar a sus víctimas. Si existen señales de que la cuenta fue comprometida, lo recomendable es informar a la Policía y avisar de inmediato a familiares y contactos para evitar que el fraude siga propagándose.