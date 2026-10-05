Elon Musk anticipa una revolución de robots humanoides: podrían ser mil millones en solo una década

Son muchas las opiniones divididas por la expansión de la inteligencia artificial (IA), especialmente entre quienes destacan su potencial para aumentar la productividad y quienes advierten sobre sus posibles efectos sociales, económicos y ambientales. En medio de este debate, Elon Musk plantea una proyección sobre el crecimiento de los robots humanoides y su impacto en el futuro del trabajo.

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Según el empresario, en una década podrían existir alrededor de mil millones de robots humanoides, cada uno con una productividad hasta cinco veces superior a la de una persona. Musk considera que el avance simultáneo del software, los chips y la tecnología electromecánica podría acelerar el desarrollo y la adopción de estas máquinas.

Además, el magnate sostiene que la inteligencia artificial podría impulsar el PIB mundial entre un 20% y un 30%. A esto se sumaría la capacidad de los propios robots para participar en la fabricación de nuevas unidades, lo que podría acelerar su producción y generar un ciclo de automatización cada vez mayor.

Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA. Foto: Montaje Semana (Fotos de Getty Images

La apuesta de Elon Musk

La proyección de Musk se basa en el avance simultáneo de tres áreas clave: el software de IA, la capacidad de los chips y las habilidades mecánicas de los robots, especialmente la precisión de sus manos. La evolución conjunta de estos componentes podría ampliar las capacidades de los sistemas robóticos.

En este escenario, el empresario compara el futuro de la IA con Stockfish, el programa de ajedrez que ha demostrado superar a los mejores jugadores humanos. Esta referencia busca ilustrar cómo determinadas actividades intelectuales, entre ellas la programación, podrían quedar cada vez más dominadas por sistemas artificiales.

Elon Musk, propietario de Tesla y Twitter. Foto: Europa Press

Las empresas también están aumentando sus inversiones para acompañar el crecimiento de esta tecnología. En ese contexto, SpaceX destinó 15.800 millones de dólares a infraestructura relacionada con inteligencia artificial, una cifra que representó aproximadamente el 86% de su gasto total de capital.

El negocio vinculado con la IA también mostró un crecimiento significativo. Durante el segundo trimestre, registró ingresos por 2.600 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 247% frente al mismo periodo del año anterior.