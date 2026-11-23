Un equipo internacional de científicos realizó un hallazgo que podría ayudar a resolver algunos de los interrogantes sobre los primeros años de la Tierra. Se trata del descubrimiento de rocas de aproximadamente 3.950 millones de años en la provincia de Hebei, al norte de China, consideradas entre las más antiguas, dado que su edad ha podido establecerse con certeza.

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La investigación, publicada en la revista científica Nature, aporta nuevas pistas sobre los procesos geológicos que experimentaba el planeta en sus primeras etapas de formación. En particular, los resultados sugieren que la corteza terrestre ya atravesaba transformaciones complejas hace miles de millones de años.

Los análisis indican que algunos fragmentos de la superficie pudieron hundirse a más de 50 kilómetros de profundidad. En esas condiciones, las altas temperaturas y presiones habrían provocado que parte de los materiales se fundiera. Este fenómeno estaría relacionado con un antiguo proceso de subducción, en el que una porción de la corteza se desplaza hacia el interior del planeta.

Para establecer la antigüedad de las muestras, identificadas como un gneis granítico, los investigadores examinaron diminutos cristales de circón presentes en las rocas. Estos minerales conservan información sobre las condiciones en las que se formaron y permiten reconstruir algunos de los acontecimientos geológicos más antiguos de la Tierra.

Imagen de referencia del Planeta Tierra sobre fondo negro. Foto: Getty Images

Los resultados también sugieren que la separación entre la corteza y el manto terrestre habría comenzado hace más de 4.300 millones de años. Asimismo, las muestras indican que hace unos 3.950 millones de años ya existían procesos de hundimiento y reciclaje de materiales en las capas superficiales del planeta.

Aunque estos indicios apuntan a una actividad geológica temprana, no demuestran que la Tierra tuviera placas tectónicas iguales a las actuales.

Imagen de referencia sobre registros geológicos identificados. Foto: Getty Images

Durante sus primeros miles de millones de años, el planeta registraba temperaturas mucho más elevadas, por lo que sus movimientos internos pudieron estar relacionados con fenómenos transitorios, como el ascenso de material caliente desde el manto o los impactos de meteoritos.

Por esta razón, todavía no existe certeza sobre el momento exacto en que apareció la tectónica de placas moderna. Sin embargo, el descubrimiento ofrece información valiosa para comprender cómo comenzó a transformarse la corteza terrestre y qué procesos pudieron dar origen a los primeros continentes.