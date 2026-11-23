El Black Friday se ha convertido en uno de los principales objetivos de las campañas fraudulentas de los ciberdelincuentes. Estas van desde la creación de tiendas en línea falsas y el envío de mensajes SMS sobre supuestos paquetes retenidos, hasta correos electrónicos no deseados, de los cuales la mitad corresponderían a intentos de estafa.

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Según Bitdefender Labs y Stratesys, durante esta semana aumentan los riesgos de fraude debido a las estafas que pueden esconderse en los anuncios recibidos por correo electrónico y en otras estrategias que aprovechan las prisas de los consumidores por adelantar sus compras navideñas.

El análisis de Bitdefender Labs, realizado entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, ha concretado que la mitad de los correos electrónicos de spam relacionados con el Black Friday analizados son estafas, sobre todo los de artículos de lujo, los dispositivos electrónicos, las tarjetas regalo y los sorteos.

La acumulación de mensajes no deseados es común entre los usuarios. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

De hecho, los ciberdelincuentes utilizan como reclamo tanto las marcas más conocidas como ciertos artistas en las campañas fraudulentas, que no solo usan el correo electrónico, sino que llegan a otras vías como el SMS o anuncios de pago en redes sociales, o que incluso son capaces de utilizar tiendas online falsas que incitan al comprador compulsivo a caer en sus falsas premisas de descuentos de hasta el 90%.

Así, una campaña detectada en Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5.000 dólares a través de un supuesto enlace asociado al artista Kanye West y que implicaba crear una cuenta con la dirección de correo electrónico y una contraseña.

Imagen de referencia de persona comprando por internet en el Black Friday. Foto: Getty Images

En este sentido, debido al impacto de Instagram o TikTok en las campañas de marketing, los ciberdelincuentes usan anuncios en ambas para que los consumidores acaben recibiendo productos diferentes a los anunciados y que en un primer momento parecían de marcas conocidas con descuentos de hasta el 80%.

Los expertos advierten que las estafas online también pueden presentarse a través de las entregas y los envíos de pedidos, sobre todo en las notificaciones para seguir su estado, en las que FedEx ha sido la marca más suplantada por volumen, seguida de cerca por Amazon.

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Es más, otra de las estafas más conocidas tiene que ver con la recepción de un SMS sobre un envío bloqueado, que parece proceder de Correos o SEUR, y que solicita el pago de unos pocos euros a través de un sitio web que imita el oficial de ambas empresas de mensajería con el fin de que el usuario acabe dando sus datos bancarios.

Por último, las llamadas y mensajes SMS se utilizan como vías para campañas fraudulentas, al igual que una estafa recurrente como es la del familiar con el móvil roto. La primera recurre a la técnica de suplantación de identidad digital para hacerse pasar por entidades bancarias y así solicitar claves o transferencias, mientras que la segunda se basa en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la clonación de voces de familiares que desde un número desconocido solicitan dinero urgente.

Una nueva medida busca frenar las estafas por llamadas telefónicas. Foto: Getty Images

“La inteligencia artificial está haciendo que las estafas sean cada vez más creíbles. Ya no basta con detectar un mensaje mal escrito o una página web sospechosa, porque los delincuentes pueden reproducir comunicaciones y voces con gran precisión. La mejor defensa sigue siendo desconfiar de la urgencia y verificar siempre por canales oficiales antes de facilitar datos o realizar un pago”, señaló el director y responsable de Servicios de Consultoría de Ciberseguridad y CISO de Stratesys, Javier Castro.

Las recomendaciones principales de ambas empresas son acceder a los sitios web oficiales y sospechar de descuentos excesivos, mientras que Stratesys aconseja también el uso de métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o de prepago.

*Con información de Europa Press.