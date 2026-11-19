Una de las situaciones más molestas para los usuarios es abrir su correo electrónico y encontrar la bandeja de entrada saturada de mensajes sin leer. Aunque a primera vista pueden parecer comunicaciones importantes, muchos de ellos terminan siendo correos spam que no aportan información relevante.

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Detrás de este fenómeno existen diferentes razones y recibir este tipo de mensajes no significa necesariamente que la cuenta haya sido hackeada o que alguien tenga acceso a los datos personales del usuario.

Una de las causas más frecuentes es la exposición de la dirección de correo electrónico en internet. Al registrarse en páginas web, aplicaciones, tiendas virtuales, concursos o servicios digitales, las personas suelen proporcionar sus datos para crear una cuenta o recibir información.

El problema es que algunas plataformas pueden utilizar esas direcciones para enviar publicidad o compartirlas con terceros, dependiendo de sus políticas de privacidad y de los permisos concedidos por los usuarios.

Imagen de referencia de mujer molesta tras recibir múltiples correos spam. Foto: Getty Images

Para reducir la cantidad de mensajes no deseados, existen alternativas gratuitas y sencillas. Una de ellas fue explicada por María Aperador en su cuenta de Instagram, donde recomendó utilizar correos electrónicos desechables. Se trata de direcciones temporales que permiten completar registros en páginas web o acceder a determinados servicios sin tener que proporcionar el correo personal.

Entre las opciones disponibles se encuentra 10MinuteMail, una plataforma gratuita que genera una dirección de correo electrónico temporal y anónima, con una duración inicial de 10 minutos.

Esta alternativa está pensada para aplicaciones o servicios que se utilizan de manera ocasional, por lo que no es recomendable recurrir a ella para plataformas de uso frecuente. De lo contrario, sería necesario crear nuevas direcciones constantemente para volver a ingresar.

¿Los correos spam son peligrosos?

No todos los correos spam representan una amenaza. Algunos contienen publicidad repetitiva, promociones comerciales o información que el usuario no ha solicitado. Sin embargo, otros pueden esconder intentos de fraude y poner en riesgo la seguridad de quienes los reciben.

Entre las modalidades más comunes están los mensajes de suplantación de identidad, en los que los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas de mensajería, plataformas digitales o entidades reconocidas para obtener contraseñas, datos bancarios e información personal.

Imagen de referencia de correos spam. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo general, estos correos incluyen advertencias sobre supuestos bloqueos de cuentas, inconvenientes con pagos, paquetes pendientes de entrega o premios que requieren una acción inmediata. La estrategia consiste en generar preocupación o despertar la curiosidad del destinatario para convencerlo de abrir un enlace, descargar un archivo o entregar información confidencial.

Por esta razón, es importante evitar responder a remitentes desconocidos, descargar archivos adjuntos inesperados o ingresar datos personales a través de enlaces recibidos por correo electrónico. Ante cualquier mensaje sospechoso, lo más recomendable es verificar directamente con la entidad o plataforma que supuestamente lo envía.