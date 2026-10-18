Cómo liberar espacio en Gmail gratis: el truco para recuperar almacenamiento sin pagar suscripciones

Millones de personas utilizan el almacenamiento gratuito de Google para guardar correos electrónicos, fotografías y documentos. Sin embargo, los 15 GB que ofrece la compañía se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, por lo que el espacio disponible puede agotarse rápidamente si no se administra de manera periódica.

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Cuando la capacidad llega al límite, los usuarios pueden experimentar dificultades para recibir nuevos mensajes, subir archivos o gestionar fotografías y documentos importantes. Esta situación convierte la falta de almacenamiento en un problema que afecta tanto al correo electrónico como a otros servicios de Google.

Aunque la compañía ofrece planes de pago para ampliar la capacidad disponible, existen alternativas para recuperar espacio sin gastar dinero. Mediante algunas acciones sencillas de limpieza y organización, es posible eliminar archivos innecesarios, liberar almacenamiento y continuar utilizando la cuenta gratuita sin perder información relevante.

Los usuarios pueden experimentar dificultades para recibir nuevos mensajes, subir archivos o gestionar fotografías y documentos importantes. Foto: Getty Images

¿Cómo recuperar almacenamiento sin pagar suscripciones?

Para recuperar espacio en los 15 GB gratuitos de Google, el primer paso consiste en identificar los archivos que ocupan mayor capacidad y eliminar aquellos que ya no son necesarios. De esta manera, los usuarios pueden optimizar el almacenamiento disponible sin tener que contratar un plan de pago.

Una de las alternativas más útiles es ingresar a Google Drive y consultar la sección de almacenamiento, donde se pueden localizar archivos de gran tamaño, como videos, copias de seguridad antiguas y documentos PDF. Esta revisión facilita la identificación del contenido que consume más espacio y permite priorizar su eliminación.

Gmail es una aplicación de correo electrónico. Foto: NurPhoto via Getty Images

Después de seleccionar los archivos innecesarios, es necesario enviarlos a la papelera y vaciarla manualmente para completar el proceso. Este último paso es clave, pues los elementos eliminados pueden seguir ocupando espacio mientras permanezcan en esa carpeta, y la actualización del almacenamiento disponible puede tardar unos minutos.

Gmail también puede acumular una gran cantidad de información que reduce el almacenamiento disponible en la cuenta de Google. Los mensajes antiguos con archivos adjuntos pesados ocupan espacio que podría aprovecharse para guardar nuevos documentos, fotografías y otros contenidos.

Correo de Gmail usado desde un computador electrónico. Foto: SOPA Images via Getty Images

Para encontrar estos correos, es posible utilizar el buscador de Gmail con el comando has:attachment larger:15M, que permite localizar mensajes con archivos adjuntos superiores a 15 MB. También se pueden introducir términos como “factura”, “contrato” o “video” para identificar mensajes que ya no sean necesarios.

Una vez seleccionados los correos que se pueden eliminar, es importante vaciar la papelera y revisar la carpeta de spam. De esta manera, se facilita la liberación definitiva del espacio, aunque la actualización del almacenamiento disponible puede tardar un tiempo.

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Por su parte, Google Fotos puede consumir buena parte de la capacidad gratuita, especialmente cuando se almacenan videos e imágenes en alta resolución. Para optimizar el espacio, se puede activar la opción de ahorro de almacenamiento o descargar los archivos más importantes en un disco externo antes de eliminarlos de la nube, siempre que se verifique que las copias se hayan guardado correctamente.