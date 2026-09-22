Gmail estrenó función que protege la cuenta de posibles hackeos: así funciona el botón que agiliza el inicio de sesión

El correo electrónico se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la vida digital. Desde recuperar contraseñas de redes sociales hasta acceder a cuentas bancarias, compras en línea o documentos personales, una sola cuenta de Gmail puede concentrar información valiosa que, si cae en manos equivocadas, supone un riesgo importante.

“Cuenta suspendida”: la alarmante notificación que puede llegar a su celular por enviar estos mensajes en WhatsApp

Aunque millones de personas utilizan este servicio de Google todos los días, muchos pasan por alto que incorpora herramientas diseñadas para reforzar la seguridad y detectar accesos sospechosos antes de que sea demasiado tarde.

Una de las funciones más relevantes es la verificación en dos pasos. Además de la contraseña, este sistema exige una segunda confirmación de identidad mediante una notificación en el celular, un código temporal o una llave de seguridad, lo que dificulta que un tercero pueda ingresar a la cuenta.

La nueva herramienta de Gmail que puede dificultar el acceso de ciberdelincuentes a su cuenta. Foto: Getty Images

Ahora, la compañía ha incorporado una novedad para hacer más ágil ese proceso. Se trata de un botón con la opción “Copiar código”, que aparece debajo del asunto de algunos correos con códigos de verificación. Al pulsarlo, la clave queda guardada automáticamente en el portapapeles del dispositivo para pegarla de inmediato en la aplicación o plataforma que la solicita.

Con este cambio, ya no es necesario abrir el correo, buscar el mensaje y copiar o memorizar el número antes de regresar al inicio de sesión. El proceso se simplifica sin perder la protección adicional que ofrece la autenticación en dos factores.

La función poco conocida de Gmail que puede marcar la diferencia si intentan entrar a su cuenta. Foto: Getty Images

La novedad estará disponible para usuarios de Android e iOS, aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, por lo que su despliegue será gradual.

¿Para qué sirve la verificación en dos pasos?

Esta herramienta busca impedir que alguien acceda a la cuenta incluso si logra obtener la contraseña mediante una filtración de datos, un ataque de phishing o una clave fácil de adivinar.

Aunque ninguna medida de seguridad elimina por completo el riesgo de un ciberataque, activar la verificación en dos pasos reduce de forma significativa las posibilidades de que un delincuente tome el control de la cuenta, especialmente frente al robo de credenciales, una de las tácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes.